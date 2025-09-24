टीवी एक्ट्रेस अविका गौर और उनके मंगेतर मिलिंद चंदवानी 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और उनकी शादी का लाइव ब्रॉडकास्ट रियलिटी शो “पति पत्नी और पंगा” पर किया जाएगा. वहीं फैंस टीवी पर अपनी फेवरेट ‘बालिका वधू’ की आनंदी यानी अविका गौर को उनके हमसफर मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लेते देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. वैसे अविका और मिलिंद से पहले ही कई सेलेब्स रियलिटी शो में शादी के बंधन में बंध चुके हैं. लेकिन जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से सिर्फ एक का ही रिश्ता टिक पाया है. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल हैं.

राहुल महाजन-डिंपी गांगुली ने टीवी पर की शादी फिर हुए अलग

साल 2010 में आए रिएयलिटी शो ‘राहुल की दुल्हनियां ले जाएंगे’ के फिनाले में राहुल महाजन और डिंपी गांगुली पूरे रीति-रिवाजो के साथ सात-फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे थे. हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही डिंपी ने राहुल पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद इस जोड़े की शादी टिक नहीं पाई और साल 2015 में इनका तलाक हो गया.

वहीं राहुल ने डिंपी से दूसरी शादी की थी. डिंपी से तलाक के बाद राहुल ने तीसरी शादी नतालिया एलेना से की थी लेकिन इनका भी तलाक हो गया. वहीं डिंपी ने राहुल से अलग होने के बाद रोहित रॉय से शादी की और वे दुबई में अब हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं.





सारा-अली के भी रास्ते हुए अलग

सारा खान और अली मर्चेंट बिग बॉस सीज़न 4 का हिस्सा थे. दोनों ने बिग बॉस के घर में ही शादी की और ऐसा करने वाले पहले कपल बन गए. हालांकि शादी के दो महीने बाद ही उन्होंने आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी थी.





राखी सावंत का भी इलेश परुजनवाला से टूटा रिश्ता

2009 में राखी का स्वयंवर सबसे चर्चित शो में से एक था. फिनाले में राखी सावंत ने एक एनआरआई प्रतियोगी इलेश परुजनवाला को चुना था. हालाँकि, शो के बाद राखी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर हुई अपनी सगाई तोड़ दी थी.





मोनालिसा-विक्रांत सिंह राजपूत जी रहे हैप्पी मैरिज लाइफ

मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत ही अकेले ऐसे कपल हैं जिनकी रियलिटी शो में हुई शादी टिकी हुई है. इस जोड़ी ने साल 2017 मे बिग बॉस के 10वें सीजन में शादी की थी. शो के दौरान उनकी शादी की सभी रस्में भी धूमधाम से निभाई गई थी. ये कपल आज भी साथ है. दोनों हमेशा एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं.

रतन राजपूत ने भी अभिनव शर्मा से तोड़ी थी सगाई

टीवी अभिनेत्री रतन राजपूत ने रियलिटी शो रतन का रिश्ता में अभिनव शर्मा से सगाई कर ली थी. हालाँकि, दोनों ने कम्पैटिबिलिटी इश्यूज का हवाला देते हुए अपनी सगाई तोड़ दी थी.