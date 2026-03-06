हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सबको खुश देख मुझे सुकून मिलता हैं', रमजान में माही विज ने 'सहर होने को है' टीम के साथ मनाई इफ्तार पार्टी

Mahhi Vij Iftar Party: रमजान के महीने में एक्ट्रेस माही विज अपने टीम के साथ इफ्तार मनाती नजर आईं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जहां उनकी टीम इस शाम को एंजॉय करते नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 11:27 PM (IST)
रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस खास मौके पर टीवी एक्ट्रेस माही विज ने अपने सीरियल 'सहर होने को है' की टीम के साथ एक खूबसूरत पल शेयर किया है. माही ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चार तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें वो अपनी पूरी टीम के साथ इफ्तार पार्टी करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में सभी लोग साथ बैठकर इफ्तार का आनंद लेते और हंसी-मजाक करते दिखाई दे रहे हैं.

माही ने रखी रमजान पार्टी

तस्वीरों में टेबल पर इफ्तार के लिए कई तरह के पकवान सजे हुए हैं और पूरी टीम मिलकर इस खास पल को एंजॉय कर रही है. माही भी सबके साथ बैठकर समय बिताती और मुस्कुराती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए माही विज ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी इफ्तार. रमजान के दौरान जब भी हमारी शूटिंग होती है, तो मैं पूरी टीम के लिए इफ्तार का इंतजाम करती हूं. सबको साथ बैठकर खाते देख और खुश देख मुझे सुकून मिलता है. आखिर में मैं बस यही चाहती हूं कि प्यार और अपनापन बना रहे.'

 
 
 
 
 
A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

फैंस और टीम ने लुटाया प्यार

इस पोस्ट के आते ही उनकी टीम और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है. टीम के एक मेंबर ने लिखा, 'सभी को रमजान मुबारक, इतनी शानदार दावत के लिए आपका बहुत धन्यवाद. आप बहुत ही अच्छी है.' वहीं दूसरे मेंबर में लिखा, 'वाह, आज सेट पर इतनी शानदार पार्टी थी, इसे आयोजित करने के लिए धन्यवाद. आपका जीवन खुशियों से भरा रहे.' इसके अलावा एक फैन ने लिखा, 'माही मैम, यह तो बहुत प्यारा है. मुझे यह बहुत पसंद आया. आप बहुत अच्छी है, आपके लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान.' बाकी कई फैंस उन्हें रमजान की मुबारकबाद दी रहे है.

सबको खुश देख मुझे सुकून मिलता हैं', रमजान में माही विज ने 'सहर होने को है' टीम के साथ मनाई इफ्तार पार्टी

माही विज की निजी जिंदगी 

बता दें, माही विज, एक्टर और एंकर जय भानुशाली की एक्स वाइफ हैं. जनवरी 2026 को ही दोनों में अलग होने की खबर फैंस को दी थी. शादी के करीब 14 साल बाद दोनों ने अलग होने का रास्ता चुना. अलग होने के बाद, दोनों ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाते हुए फैंस के बीच इस बात का ऐलान किया था.

Published at : 06 Mar 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Mahhi Vij Eid 2026
