राखी सावंत ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी अपने बयानों से, कभी रियलिटी शो पर किए ड्रामे से, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर. राखी हर बार लाइमलाइट में आ ही जाती हैं. वो 25 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाएंगी. राखी की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया की नजरों में रही.

उनके रिलेशनशिप, शादी और फिर विवाद हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सुर्खियों में ला खड़ा किया. कभी पैसों के लिए झूठी शादी का ड्रामा रचा गया, तो कभी असल शादी के बाद पति पर मारपीट और धोखे के आरोप लगाए गए. ऐसे में जानते हैं कि राखी की कितनी शादियां हुईं, किन-किन से उनका नाम जुड़ा है.

पैसों के लिए रचाई शादी

राखी सावंत की जिंदगी हमेशा ड्रामे और विवादों से घिरी रही है, लेकिन उनकी शादी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई थी, जब उन्होंने बिग बॉस 16 में रितेश सिंह को अपना पति बताया. शो में राखी ने रितेश के साथ एंट्री ली थी और दुनिया को बताया था कि वही उनके पति हैं. उस वक्त हर कोई हैरान रह गया था.

लेकिन फिर राखी ने खुद खुलासा किया है कि ये शादी फेक थी और पैसे के लिए दिखावा किया गया था. एक इंटरव्यू में राखी ने बताया कि रितेश ने कोरोना समय में उनकी आर्थिक मदद की थी और इसी वजह से वह उन्हें बिग बॉस में अपने “पति” के रूप में लेकर आई थीं. राखी ने साफ कहा कि रितेश उनके असली पति नहीं थे, बल्कि वह उन्हें भाड़े का पति बनाकर शो में लाई थीं.





राखी सावंत की दूसरी शादी

राखी सावंत और आदिल खान दुर्रानी की शादी भी शुरू से ही चर्चा में रही. राखी ने जुलाई 2022 में आदिल खान दुर्रानी से शादी की थी. राखी के मुताबिक, आदिल ने ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था. उस समय राखी अपनी ज़िंदगी के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थीं डिप्रेशन, रिश्तों में टूटन और लगातार विवादों से बाहर निकलकर वह एक स्थिर और सुरक्षित रिश्ता चाहती थीं. ऐसे में आदिल का साथ उन्हें भरोसेमंद लगा और उन्होंने शादी के लिए हां कर दी.





लेकिन यह रिश्ता शुरू से ही आसान नहीं था. राखी ने बताया कि आदिल के परिवार ने उन्हें बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया. इस वजह से उनके रिश्ते में शुरू से ही खटास आनी लगी. ऊपर से समय के साथ दोनों के बीच निजी और कानूनी विवाद बढ़ते चले गए. मारपीट, धोखे और पैसों को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए, जिससे यह रिश्ता और भी तनावपूर्ण बन गया, और दोनों फरवरी 2023 में अलग हो गए.