स्मृति मंधाना के पिता के बाद मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबीयत खराब, हॉस्पिटल में हुए भर्ती

इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम सुपरस्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को शादी होनी थी. लेकिन ये शादी पोस्टपोन हो गई. दरअसल, स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. उन्हें हार्ट अटैक जैसे सिम्टम हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा. अब स्मृति के मंगेतर पलाश मुच्छल की भी तबियत खराब होने की खबरें हैं.

इस वजह से हुई तबीयत खराब

NDTV ने सोर्स के हवाले से लिखा कि पलाश को प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया गया था. उन्हें वायरल इंफेक्शन हो गया था और एसिडिटी बढ़ गई थी. इसी कारण से ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया. पलाश अब पहले से बेहतर हैं. ट्रीटमेंट के बाद उनकी तबीयत पहले से ठीक है. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से होटल भी लाया गया.

स्मृति के पिता को क्या हुआ?

स्मृति मंधाना के फैमिली डॉक्टर नमन शाह ने कहा कि मेडिकल टीम स्मृति के पिता को मॉनिटर कर रही है. उन्होंने कहा, 'दोपहर 1.30 बजे मिस्टर श्रीनिवास मंधाना को लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हुआ. इसके बाद उनके बेटे ने मुझे कॉल किया. हमने एंबुलेंस भेजी, और उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. इसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया. वो ऑब्जर्वेशन में हैं.'

बता दें कि पलाश और स्मृति की शादी 23 नंवबर को होनी थी. स्मृति ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में शादी की अनाउंसमेंट की थी. उनके प्रपोजल का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था.

उनकी शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए थे. सोशल मीडिया पर हल्दी, मेहंदी, संगीत के वीडियोज खूब वायरल थे. स्मृति और पलाश ने भी संगीत में परफॉर्म किया था. स्मृति के पिता ने भी डांस किया था. लेकिन फिर पिता की तबीयत खराब होने के बाद स्मृति और पलाश की शादी टल गई है. अब स्मृति और पलाश की शादी कब होगी इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.