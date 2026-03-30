राजन शाही ने रुपाली गांगुली को कर दिया था रिजेक्ट, बोलीं- बीच में ही रोक दिया था ऑडिशन

रुपाली गांगुली अपने शो अनुपमा की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. टीआरपी लिस्ट में भी उनका शो टॉप 5 में बना रहता है. राजन शाही के इस शो की जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है. इस शो की वजह से रुपाली गांगुली टीवी की टॉप एक्ट्रेस बनने के साथ-साथ हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी हैं.

बेशक राजन शाही अब रुपाली गांगुली को एक्ट्रेस के तौर पर बेहद पसंद करते हैं. लेकिन, एक वक्त था जब उन्होंने रुपाली को रिजेक्ट कर दिया था. रुपाली गांगुली ने खुद अपने ब्लॉग में इसका खुलासा किया है. रुपाली ने ब्लॉग में बताया कि राजन शाही ने कैसे उन्हें ऑडिशन से बाहर किया था और कैसे अपनी जिद्द से दोबारा उन्होंने शो में वापसी की.

फराह खान के ब्लॉग में रुपाली ने किया बड़ा खुलासा

बता दें, फराह खान ने इस ब्लॉग को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, जिसमें वो रुपाली गांगुली से बात कर रही हैं. इसी दौरान रुपाली ने अपनी टीवी की जर्नी को भी शेयर किया.वीडियो में पहले तो फराह खान कहती हुई नजर आती हैं कि वो रुपाली के पिता को जानती हैं.

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उन्होंने कहा कि रुपाली के पिता अनिल गांगुली एक बड़े फिल्ममेकर थे. उसके बाद फराह ने रुपाली से पूछा कि उनकी एंट्री टीवी में कैसे हुई.पहले तो वो फिल्मों में काम करने का ट्राई कर रही थीं.इस पर रुपाली ने कहा कि वो एक्टिंग छोड़ कैटरिंग में चली गई थी, क्योंकि इस फील्ड में अच्छा पैसा होता है.

उन्होंने आगे कहा कि उनके अंदर का एक्टिंग का कीड़ा खत्म नहीं हुआ था, वो थिएटर भी कर ही रही थीं.रुपाली ने बताया कि इसी दौरान वो राजन शाही के शो दिल है की मानता नहीं के लिए ऑडिशन देने गई थीं. लेकिन, उन्होंने ऑडिशन के बीच में ही रुपाली को कहा कि ठीक है और वो बाहर चली गईं.

रुपाली को बाद में पता चला था कि शो में डबल रोल था. उसके बाद एक्ट्रेस ने फिर से जिद्द करके ऑडिशन दिया. अगले दिन उन्हें मौका मिला और 3 -3.5 घंटे तक 7 से 8 सीन करवाए गए. उसके बाद ही उन्हें शो के लिए कास्ट किया गया था.

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