शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही

एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम पॉपुलर यूट्बर हैं. सबा इब्राहिम यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती हैं. यूट्यूब की कमाई से सबा ने मुंबई और दिल्ली में रेस्टोरेंट भी खोले हैं. उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम 'खुशामदीद' रखा है. अब हाल ही में सबा ने एक दुखद खबर फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने बताया कि वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर रही हैं.

रेस्टोरेंट बंद क्यों कर रही हैं सबा इब्राहिम?

सबा ने बताया कि उनका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है. एक तो गैस की दिक्कत हो रही है. गैस मिल नहीं पा रही है. दूसरा रेस्टोरेंट में चूहों की परेशानी हो रही है तो वो इसीलिए उसमें फिर से रेनोवेशन करवा रही हैं. सबा ने कहा कि उनका रेस्टोरेंट 15-20 दिन के लिए बंद रहेगा. हालांकि, ऑनलाइन डिलीवरी वो करते रहेंगे.

सबा के पति सनी इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं. वो रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह से काफी दुखी है. उन्होंने यूट्यूब पर इसकी जानकारी दी. हाल ही में वो लोग अपने घर मौदहा से होकर आए हैं. वहां वो ईद सेलिब्रेट करने गए थे.

सबा ने लिया नया घर

सबा यूट्यूब पर डेली व्लॉग्स डालती हैं. वो अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स वहां देती रहती हैं. यूट्यूब के जरिए उन्होंने तगड़ा पैसा कमाया है. उन्होंने दो रेस्टोरेंट खोले. साथ ही दो फ्लैट्स भी लिए. वो अब अपने घर को बड़ा करवा रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने घर के बगल वाला फ्लैट खरीदा है और अब वो बीच की दीवार तोड़कर एक नया बड़ा स्पेस क्रिएट करवा रही हैं.

सबा यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से पैसे कमाती हैं. इसके अलावा वो इवेंट्स भी अटेंड करती हैं. सबा एक्टर शोएब इब्राहिम की छोटी बहन हैं.

शोएब की बात करें तो उन्होंने ससुराल सिमर का और अजूनी जैसे शोज किए हैं. शोएब की शादी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम से हुई है. दीपिका इन दिनों कैंसर से जंग लड़ रही हैं.