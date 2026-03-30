विवियन डीसेना दूसरी बार बने पिता, पत्नी नूरान ने दिया बेटे को जन्म, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात

विवियन डीसेना अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. दरअसल, विवियन डीसेना एक बार फिर से पिता बने हैं. उनकी पत्नी नूरान अली ने बेटे को जन्म दिया है.

खुद विवियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकार दी है. इससे पहले विवियन और नूरान ने एक बेटी का स्वागत किया था.विवियन ने इंस्टाग्राम पर गुड न्यूज शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा,'कुछ समय के लिए लोगों की नजरों से ओझल हो गया था..किसी कारण से नहीं..कुछ कहानियां का ऐलान नहीं किया जाता है. ये बस हमेशा रहती है. हमारा साम्राज्य बड़ा हो गया है और इस बार प्रिंस है.'

विवियन ने सोशल मीडिया पर जैसे ही पिता बनने की जानकारी दी, फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने उनके पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार कर दी.