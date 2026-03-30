अनंत और राधिका संग बर्थडे पार्टी में दिखे शाहरुख खान, 'आरी-आरी' पर रणवीर ने जमाया रंग

बिजनेसमैन मोहित कंबोज ने अपनी बेटी मिशका कंबोज के 16वें जन्मदिन के मौके पर शुक्रवार की रात को ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था.इस सेलिब्रेशन में चार चांद लगाने के लिए तमाम बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ तमाम बड़ी हस्तियां भी पहुंची थीं.

इन सेलेब्स ने की बर्थडे पार्टी में शिरकत

मिशका कंबोज की बर्थडे पार्टी में चार चांद लगाने के लिए बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट के संग एंट्री मारी. शाहरुख खान के अलावा इस पार्टी में संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता दत्त और दोनों बच्चों के साथ पहुंचे. वहीं,रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी, रवि किशन, नूपुर सेनन, राज कुंद्रा, अलीजेह अग्निहोत्री, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद और एपी ढिल्लों जैसे सेलेब्स ने भी इस जश्न में शिरकत की.

शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म में वो अपनी बेटी सुहाना के संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. व्यस्त शेड्यूल की वजह से एक्टर इन दिनों ज्यादा किसी इवेंट में नहीं दिखते, ऐसे में इस पार्टी में उन्हें देख लोग दंग रह गए. इस मौके पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ शाहरुख खान पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के सॉन्ग को सुनते नजर आए, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

संजय दत्त और रणवीर सिंह की जोड़ी ने मचाया धमाल

इस बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान ने तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा ही. लेकिन, धुरंधर 2 की जोड़ी संजय दत्त और रणवीर सिंह ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी. दोनों एक साथ खूब मस्ती करते दिखे. स्टेज पर आकर रणवीर सिंह ने आरी आरी गाना गाया और संजय दत्त ने भी बखूबी साथ दिया.

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दोनों ने इस गाने पर थिरकर पार्टी का माहौल और शानदार बना दिया. इनकी की एनर्जी को देख फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. देखते ही देखते इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वहीं, संजय दत्त की वाइफ मान्यता ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस पार्टी की एक तस्वीर को शेयर की है.

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