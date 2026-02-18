हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पायल मलिक की गोदभराई में छाईं सौतन कृतिका मलिक, सोशल मीडिया पर फोटोज हो रहे वायरल

Payal Malik Baby Shower: यूट्यूबर अरमान मलिक जल्द ही पांचवीं बार पिता बनने वाले हैं. उनकी पहली पत्नी पायल मलिक की गोदभराई हाल ही में धूमधाम से मनाई गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 10:12 PM (IST)
यूट्यूब की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके अरमान मलिक के घर एक बार फिर खुशियां दस्तक देने वाली हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मलिक फैमिली जल्द ही नए मेहमान का स्वागत करने वाली है. अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक प्रेग्नेंट हैं और हाल ही में उनकी गोदभराई की रस्म पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ मनाई गई है. इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस रस्म में होने वाली मां पायल से ज्यादा उनकी सौतन कृतिका मलिक ने लाइम लाइट ले ली.

छा गईं पायल की सौतन कृतिका मलिक

पायल की सौतन होने के बावजूद कृतिका ने इस मौके पर पूरा उत्साह दिखाया. उन्होंने बबलगम पिंक रंग का ऑर्गेंजा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गरारा सेट पहना, जो देखने में बहुत एलिगेंट था. उनका वी-नेकलाइन टॉप और स्टाइल से ओढ़ा गया दुपट्टा लुक को खास बना रहा था. कृतिका ने अपने आउटफिट के साथ लंबे स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने, जो उनके लुक का हाईलाइट बन गए. हाथ में मैचिंग रिंग और मेहंदी से सजे हाथ उनकी तस्वीरों में साफ नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनके स्टाइल की तारीफ की और कहा कि उन्होंने फंक्शन में अलग ही चार्म जोड़ दिया. 

 
 
 
 
 
पायल भी लगीं बला की खूबसूरत

पायल मलिक अपनी गोदभराई में गोल्डन रंग का कढ़ाई वाला लहंगा पहीन थीं. इसके साथ उन्होंने कुंदन जूलरी पहनी थी. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा था. अरमान मलिक ने भी गोल्डन टोन से मैच करता सूट पहना था, जिससे दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी. गोदभराई के फंक्शन में सजावट से लेकर आउटफिट तक हर चीज खास थी.

5वें बच्चे के पिता बनेंगे अरमान मलिक

बता दें कि अरमान मलिक के पहले से ही चार बच्चे हैं और अब वो पांचवे बच्चे के पिता बनने वाले हैं. अरमान को पहली पत्नी पायल से तीन बच्चे (दो बेटे और एक बेटी) हैं, तो वहीं दूसरी पत्नी कृतिका से उनका एक बेटा है. ऐसे में परिवार में आने वाला ये नन्हा मेहमान सबके लिए खास है. 

Published at : 18 Feb 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
Armaan Malik Payal Malik Kritika Malik
