पवित्रा पुनिया का खुलासा, प्यार ने किया करियर पर असर, एक बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा

पवित्रा पुनिया ने हाल ही में एक अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ सगाई की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने प्यार के लिए कई मौके छोड़ दिए, जिसका उन्हें पछतावा है. वे बताती हैं कि एक बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट उन्होंने सिर्फ प्यार के लिए ठुकरा दिया था. पवित्रा मानती हैं कि उस फैसले से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब उन्हें उस त्याग का अफसोस है.

करियर और निजी जीवन को अलग रखना जरूरी

39 साल की पवित्रा पुनिया, जो पहले एक्टर एजाज खान को डेट कर रही थीं, बताती हैं कि उस समय वह एक रिश्ते में थीं. उनके पूर्व साथी उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सहज नहीं थे जो उन्हें ऑफर किया गया था. पवित्रा मानती हैं कि उन्हें अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए था.

अब वे कहती हैं कि किसी के दबाव में आकर बड़े प्रोडक्शन या ओटीटी प्रोजेक्ट को ठुकराना वे कभी नहीं चाहेंगी. वह मानती हैं कि उस जंजीर को तोड़ना जरूरी था और अब वह अपने जीवन के उस पड़ाव से आगे बढ़ चुकी हैं.

वो बताती हैं कि यह अनुभव उन्हें सिखा गया कि फैसले केवल उनके अपने होने चाहिए. अब वह किसी और की राय की चिंता किए बिना अपने लिए सही अवसरों को कभी नहीं ठुकराएंगी.

टीवी ड्रामा से रियलिटी शो तक

पहले टीवी ड्रामा और बाद में रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाने वाली पवित्रा पुनिया कहती हैं कि उनका करियर हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने का सफर रहा है. वे बताती हैं कि रियलिटी शो आसान नहीं होते, ये धैर्य, मानसिक ताकत और सहनशीलता की परीक्षा होते हैं. पवित्रा, जिन्हें आखिरी बार रियलिटी रानी सीजन 2 में देखा गया था, कहती हैं कि इस दौरान सब आराम और सुरक्षा आपको छोड़नी पड़ती है.

पवित्रा ने बताया करियर और आगे बढ़ने की सोच

समय के साथ, पवित्रा अब डिफिकल्ट रोल के लिए ज्यादा तैयार हो गई हैं, लेकिन अपने कम्फर्ट जोन का ध्यान रखती हैं. वे कहती हैं कि बदलाव जरूरी है, वरना विकास रुक जाता है, इसलिए अब वह ऐसी भूमिकाएं चुनती हैं जिनमें ईमोशनल गहराई हो. एक स्टार के रूप में उनका मानना है कि वर्सेटाइल एक्टिंग जरूरी है और हमेशा एक ही तरह की रोल्स में नहीं रह सकते.

टेलीविजन पवित्रा के दिल के करीब है, इसलिए समय मिले तो वे हमेशा टीवी पर लौटना चाहेंगी. रियलिटी शो और टीवी ने उन्हें बनाया है, और अब वे अपने लिए आगे बढ़ना और खुद को प्राथमिकता देना चाहती हैं.