'बिग बॉस मलयालम 7' में हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. इस 'बिग बॉस मलयालम 7' में इस बार एक लेस्बियन कपल की एंट्री हुई है. लोगों के लिए रियल लाइफ लेस्बियन कपल को शो में देखना आसान नहीं था. इस पर काफी विवाद हुआ था.

किसी से भी बिना डरे अधीला और नूरा नाम की इन लड़कियों ने अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है. ऐसा बिग बॉस के घर में पहली बार हुआ है जब एक लेस्बियन कपल ने अपनी सगाई की घोषणा की हो और एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाई हो.

मोहनलाल ने जाहिर की खुशी

जी हां, शो के अंदर ही नूरा और अधीरा ने सगाई कर ली और एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं. इस लेस्बियन कपल को ऐसा करते देख शो के होस्ट मोहनलाल काफी खुश हुए और दोनों को बधाई भी दी. जब अधीला और नूरा ने शो में एंट्री मारी थी, तब इस कपल ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी.

हुआ था विवाद

हर भाषा में 'बिग बॉस मलयालम 7' को कवर किया गया. उस दौरान ये कहा जा रहा था कि इन लड़कियों की वजह से सामाज को गलत मैसेज पहुंच रहगा है. हालांकि, अब सबकुछ एकदम बदल चुका है. दोनों ने सगाई कर लोगों को करारा जवाब दे दिया है.

स्कूल के दिनों से हैं साथ

बिग बॉस के घर में अधीला और नूरा ने ना सिर्फ एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई बल्कि एक-दूसरे को लिप किस भी किया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं. बता दें अभी से नहीं बल्कि स्कूल के दिनों से ही नूरा और अधीला एक-दूसरे के साथ हैं.

रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों की मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी. इस दौरान दोनों बारहवीं में पढ़ा करते थे. इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया. इतना ही नहीं बल्कि दोनों के परिवारवालों के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग थी. ऐसे में दोनों के परिवार के लोगों ने एक ही कॉलेज में पढ़ने को भेजा था. लेकिन, उस दौरान इन दोनों के रिश्ते के बारे में उन्हें पता नहीं था. हालांकि, अब तो पुरी दुनिया इस बारे में जानती है.

