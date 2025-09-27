हिना खान अपनी ब्रेस्ट कैंसर की जंग के साथ-साथ फूल एक्टिव मोड में काम भी कर रही हैं. कैंसर फ्री होने से पहले शादी करने वाली हिना खान पर उनके पति रॉकी जायसवाल अक्सर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं. अब हाल ही में कपल को लेकर ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है.

दरअसल, कहा जा रहा है कि हिना और रॉकी शादी के बाद भी एक बेड पर नहीं सोते.शादी के 5 महीने बाद हिना और रॉकी के बारे में ऐसी बात सुन उनके फैंस हैरान रह गए हैं.चलिए जानते हैं हिना और रॉकी के इस बेडरूम सीक्रेट का सच.

सोनाली बेंद्रे ने पूछा ये सवाल

दऱअसल, हिना और रॉकी इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं.अब हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज किया गया है.प्रोमो में टास्क के दौरान शो के होस्ट कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछते हैं. दरअसल, सोनाली बेंद्रे पूछती हैं कि कौन सा कपल ऐसा है जो बेड पर एक साथ नहीं सोते.

View this post on Instagram A post shared by 𝑯𝒊𝒏𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒏 (@realhinakhan)

ऐसे में अविका और मिलिंद समेत स्वरा और फहाद ने हिना और रॉकी का नाम किया.ऐसे में हिना अपना और अपने पति का नाम लिए जाने पर हैरान हो जाती हैं.रॉकी इसे चरित्र हनन करार देते हैं.इतना ही नहीं रॉकी इस बात को नहीं मानते और कहते हैं, ये एकदम गलत है.

हिना-रॉकी के रिश्ते पर हुआ सवाल खड़ा

हिना भी चिल्लाते हुए गेम में अपनी हार का जिम्मेदार अपने पति को बता देती हैं.सब मस्ती-मजाक कर रहे होते हैं, इस बीच माहौल को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए हिना अपनी सीट को छोड़कर चली जाती हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो शो को छोड़ने की धमकी तक दे देती हैं.शो में हुए इस पर्सनल मजाक को कुछ लोग सीरियस लेते हुए नजर आ रहे हैं.साथ ही हिना और रॉकी के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-'तुलसी' की पहली समधन की 10 तस्वीरें, 47 की उम्र में भी हैं सिंगल, जीती हैं अपनी शर्तों पर जिंदगी