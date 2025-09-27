अविका गौर और मिलिंद चंदवानी में कौन है ज्यादा अमीर? दोनों की नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का अंतर
'बालिका वधू' फेम अविका गौर अपने मंगेतर मिलिंद चांदवानी के संग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. ऐसे में फैंस कपल के बारे में छोटी-बड़ी हर बात जानने को बेताब दिख रहे हैं.
'बालिका वधू' की छोटी आनंदी अब रियल लाइफ में वधू बनने के लिए तैयार हैं. 30 सितंबर को अविका अपने मंगेतर मिलिंद चांदवानी की दुल्हन बन जाएंगी. चलिए कपल की शादी से पहले जानते हैं उनकी पढ़ाई-लिखाई और नेटवर्थ से जुड़ी हर डिटेल.
अविका और मिलिंद एक-दूसरे को 2020 से डेट कर रहे हैं. इनकी मुलाकात हैदराबाद में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी.हालांकि, मिलिंद ने शुरू में अविका को फ्रेंड जोन कर दिया था.ये कपल अक्सर इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे के संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करत रहता है.
मिलिंद कर्नाटक से रखते हैं ताल्लुक
अविका का जन्म 1997 में 30 जून को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था. एक्ट्रेस 28 साल की होने वाली हैं. जब वो 23 साल की थीं तब उनकी मुलाकात मिलिंद से हुई थी.इस कपल की उम्र में 6 साल का अंतर है.मिलिंद कर्नाटक के मैसूर से ताल्लुक रखते हैं.
उन्हें रिएलिटी शो रोडीज से पॉपुलैरिटी मिली, रिएलिटी स्टार होने के साथ-साथ मिलिंद एजुकेशन में भी काफी अच्छे हैं. मिलिंद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और दो साल तक इंफोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया है.
अविका हैं ज्यादा अमीर
इतनी ही नहीं आईआईएम से उन्होंने एमबीए की भी डिग्री ली है. वहीं, अविका ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है.कई रिपोर्ट्स में मिलिंद की नेटवर्थ 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है. वहीं, अविका गौर की नेटवर्थ पर गौर करें तो 30 करोड़ रुपए है. ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नही होगा कि एक्ट्रेस अपने होने वाले पति मिलिंद से काफी अमीर हैं.
