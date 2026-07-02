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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'सहर होने को है' में ऋषिता कोठारी को रिप्लेस करेगी ये एक्ट्रेस, पार्थ समथान संग स्क्रीन पर दिखेगी केमिस्ट्री

'सहर होने को है' में ऋषिता कोठारी को रिप्लेस करेगी ये एक्ट्रेस, पार्थ समथान संग स्क्रीन पर दिखेगी केमिस्ट्री

Seher Hone Ko Hain New Actress: कलर्स का सीरियल 'सहर होने को है' इन दिनों चर्चा में है. अब शो में पार्थ समथान के साथ ऋषिता कोठारी नहीं, बल्कि इस नई एक्ट्रेस की जोड़ी देखने को मिलने वाली हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 08:43 PM (IST)
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जब भी कोई नई टीवी सीरियल की शुरुआत होती है, तो मेकर्स सबसे पहले ऐसी जोड़ी की तलाश करते हैं, जो दर्शकों के दिलों में खास जगह बना लें. कई ऐसी जोड़ियां भी है, जिसे लोग बार-बार एक साथ स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं. इसी बीच कलर्स के सीरियल 'सहर होने को है' में ऋषिता कोठारी और पार्थ समथान की जोड़ी देखने को मिल रही थी. हालांकि ऑफ स्क्रीन दोनों के बीच का रिश्ता सही नहीं था, जिस वजह से ऋषिता कोठारी की जगह एक नई एक्ट्रेस को शो में कास्ट किया गया है. 

पार्थ के साथ बनेगी इस एक्ट्रेस की जोड़ी

'सहर होने को है' में ऋषिता कोठारी की जगह भाविका शर्मा को 'सहर' के किरदार के लिए चुना गया हैं. अब स्क्रीन पर पार्थ के साथ भाविका की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो दर्शकों के लिए नया हो सकता है. भाविका ने शो की शूटिंग भी पार्थ के साथ कश्मीर में शुरू कर दी हैं. जहां ऋषिता इंडस्ट्री में नई आई थी और अपने करियर को बना रही थीं. वहीं भाविका बहुत पहले से इंडस्ट्री में काम एक रही हैं और वो सीनियर एक्ट्रेस है.

 
 
 
 
 
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किसी भी हिट जोड़ी के पीछे स्टार्स की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी बहुत जरूरी होती है, जिससे स्क्रीन पर किरदारों की गहराई देखने को मिलती हैं. इसी बीच अब भाविका के आने से ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्थ के साथ उनकी जोड़ी को दर्शक कितना पसंद करते हैं.

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शो के बारे में

बता दें कि इस शो की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई है, जिसकी कहानी एक मां और बेटी (सहर) के बीच के रिश्ते को दिखाती है. जहां मां अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है, लेकिन सहर की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है, जो अपने अतीत की वजह से मुश्किल में है. इन सबके बीच भी सहर अपने सपनों और परिवार को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करती है. शो में पार्थ और भाविका के अलावा माही विज और अपूर्व अग्निहोत्री जसे कलाकार नजर आते हैं.

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Input By : आकांक्षा कपिल
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Published at : 02 Jul 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Bhavika Sharma Seher Hone Ko Hai Rishita Kothari
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