कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस शेफाली जरीवाला का 27 जून को निधन हो गया था. उनकी मौत के गम से उनकी फैमिली, फैंस और और इंडस्ट्री उबर नहीं पाई है. खासतौर पर शेफाली की मौत से उनके पति और एक्टर पराग त्यागी पूरी तरह टूट चुके हैं. वहीं अब पराग ने अपनी दिवंगत पत्नी के नाम से एक पॉडकास्ट चैनल, शेफाली पराग त्यागी, लॉन्च किया है. इस चैनल पर उन्होंने खुद को पहला इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी इंटीमेट यादें और अपना दुख बांटा

उनकी यादों के साथ जीना

पराग ने बताया कि कैसे वह शेफाली के निधन के बाद भी उन्हें अपने पास रखते हैं. उनके पास अभी भी उनके बिना धुले कपड़े हैं और वह उनके साथ सोते हैं, और उनकी उस सुकून देने वाली खुशबू को याद करते हैं जो उन्हें उनकी याद दिलाती है. उन्होंने बताया, "मैं उनके टूथब्रश से अपने दाँत साफ़ करता हूं, उनके तकिये पर सोता हूं, मेरे पास उनकी टी-शर्ट और शॉर्ट्स हैं, जिन्हें मैं पास ही रखता हूं. उनके जाने के दो-तीन दिन बाद तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट से उनके पार्सल आते रहे."

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने शेफाली के जाने के बाद उनके कपड़े नहीं धोए, बल्कि उन्हें अपनी टी-शर्ट या कंबल में लपेटकर रखा. पराग ने कहा, "मैं इसे रोज़ाना पहनकर सोता हूं. मैं इसे पहन नहीं पाता क्योंकि यह बहुत छोटा है, लेकिन ये उसे मेरे पास रखता है."

पराग ने शेफाली की मौत वाले दिन को किया याद

पराग ने शेफाली की मौत के दिन को याद करते हुए कहा कि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है. शेफाली ने उनसे अपने कुत्ते सिम्बा को टहलाने के लिए कहा था क्योंकि उनके नौकर का बेटा थका हुआ था. लौटने पर, पराग ने शेफाली को बेहोश पाया और उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो रही थी. उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट वाटर और सीपीआर से उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी.

पराग ने कहा,"उसने दो बार सांस ली, लेकिन वह पूरी तरह से हार मान चुकी थी. मैं उसे फिर जगा नहीं सका."

क्या शेफाली की मौत एंटी एजिंग दवाओं से हुई?

पराग ने उन सर्कुलेटिंग दावों पर भी टिप्पणी की जिनमें कहा जा रहा था कि शेफाली की मौत एंटी-एजिंग दवाओं से जुड़ी थी. उन्होंने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि शेफाली ने कभी भी हानिकारक तरीके से दवाओं का सेवन नहीं किया, केवल रेग्यूलर मल्टीविटामिन लेती थीं, और कभी-कभी IV ड्रिप के ज़रिए विटामिन लेती थीं.