‘मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के बाद, रानी मुखर्जी ने इस हफ़्ते की शुरुआत में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पहने गए हार के पीछे की ख़ास वजह का खुलासा किया. दरअसल 47 साल की एक्ट्रेस ने एक ख़ास तरह का नेकलेस पहना था जिस पर उनकी बेटी आदिरा के नाम के पहले अक्षर लिखे थे. ये उस दिन की सबसे चर्चित हाइलाइट्स में से एक बन गया था.

रानी मुखर्जी ने क्यों पहना था बेटी आदिरा के नाम का नेकलेस

इंडिया टुडे से बात करते हुए, रानी ने बताया कि ये नेकलेस उनके लिए उस दिन अपनी बेटी को अपने पास रखने का एक तरीका था जो उनके लिए बहुत मायने रखती है. उन्होंने कहा कि आदिरा इवेंट में शामिल होने के लिए एक्साइटेड थीं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आने की इजाजत नहीं है, तो उनका दिल टूट गया.

रानी ने याद करते हुए कहा, "वह इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वह नेशनल अवॉर्ड फंक्शन का हिस्सा बनना चाहती थी. रानी ने आहे कहा, “ये 'अनफेयर' है कि वह मेरे इस खास दिन पर मेरे साथ नहीं हो सकती."

View this post on Instagram A post shared by @ranimukerjie

स्प्रिट में लकी चार्म

रानी मुखर्जी ने आगे कहा कि नेकलेस पहनना अपनी बेटी को स्प्रिट में साथ ले जाने का सबसे करीबी तरीका था. उन्होंने कहा, "वह मेरी लकी चार्म है. मैं उसे अपने साथ चाहती थी, और यही सबसे करीबी तरीका था जो मैं कर सकती थी.. "

रानी ने लोगों का आभार जताया

उन्होंने उन लोगों का भी आभार भी जताया जिन्होंने ऑनलाइन इस भाव को देखा. रानी ने शेयर किया, "मैं उन सभी को थैंक्यू करना चाहती हूं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर वे रील और स्निपेट बनाए, जिनमें लिखा था कि 'रानी अपनी बेटी को साथ ले गई. मैंने उन्हें आदिरा को दिखाया, और इससे वह शांत हो गई." उन्होंने यह भी बताया कि शाहरुख खान के साथ जीतना कितना खास लगा, जिन्हें वह प्यार से अपनी लाइफ का "इटरनल राहुल" कहती थीं.