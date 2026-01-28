हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनऐश्वर्या शर्मा संग तलाक की खबरों के बीच 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’ से नील भट्ट ने टीवी पर किया कमबैक, डबल रोल में मचाएंगे धमाल

ऐश्वर्या शर्मा संग तलाक की खबरों के बीच 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’ से नील भट्ट ने टीवी पर किया कमबैक, डबल रोल में मचाएंगे धमाल

नील भट्ट को गुम है किसी के प्यार में शो के बाद बिग बॉस 17 में देखा गया था. काफी वक्त से वो छोटे पर्दे से दूर थे. अब 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’ से टीवी पर कमबैक करने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Jan 2026 11:09 AM (IST)
स्टार प्लस अपने प्राइम टाइम फिक्शन लाइनअप को मजबूत करने के लिए जल्द ही अपना नया शो 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’ लॉन्च करने जा रहा है. सस्पेंस और इंट्रीग से भरा यह फैमिली ड्रामा आम घरेलू जिंदगी और एक खतरनाक सीक्रेट दुनिया को साथ जोड़ता नजर आएगा.

रिलीज़ हुए प्रोमो में कहानी की एक झलक दिखाई गई है, जहां नील भट्ट डबल रोल में नजर आएंगे, एक तरफ शिवप्रसाद, एक जिम्मेदार पति, और दूसरी तरफ परशुराम, एक सीक्रेट स्पाई. इस खास रोल को लेकर नील ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर की और बताया कि इतने अलग-अलग किरदारों को निभाने का अनुभव उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प रहा है.

शिवप्रसाद एक आम आदमी है, जो शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. उसकी पत्नी का नाम शालिनी है. दूसरी तरफ, परशुराम एक जासूस है, और शालिनी को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसका पति एक सीक्रेट एजेंट की तरह दोहरी ज़िंदगी जी रहा है.

नील भट्ट ने बताया कैसे की प्रोमो की शूटिंग

नील भट्ट ने अपने किरदार और पूरे अनुभव को लेकर बात करते हुए अपनी एक्साइटमेंट भी शेयर की. उन्होंने कहा, “इस शो में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज़ पसंद आई, वह शिवप्रसाद का ड्यूल नेचर है, जिसके भीतर परशुराम बसता है. प्रोमो की शूटिंग के दौरान हमने तय किया कि घर के अंदर वह राम की तरह होगा शांत, धैर्यवान और समर्पित और बाहर की दुनिया में परशुराम मजबूत, निडर और फैसले लेने वाला. यही सोच मेरे परफॉर्मेंस की नींव बनी.”


शिवप्रसाद के बारे में बात करते हुए नील ने कहा, “शिवप्रसाद एक पूरा फैमिली मैन है. उसका परिवार ही उसका चारधाम है, और वह सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के आगे ही झुकता है. चाहे हालात जैसे भी हों, उसके प्यार और वफादारी में कभी कोई शक नहीं होता. इस इमोशनल गहराई को निभाना मुझे किरदार से और भी जुड़ा हुआ महसूस कराने लगा.”

नील भट्ट ने खुद किए सारे स्टंट

परशुराम के बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, “परशुराम एक निडर जासूस है. एक्शन और मार्शल आर्ट्स में मेरी बैकग्राउंड की वजह से मैं सारे स्टंट्स खुद कर पाया, जिससे यह अनुभव मेरे लिए और भी खास और संतोषजनक बन गया.” उन्होंने आगे जोड़ा, “मैं इसे चुनौती नहीं कहूंगा, बल्कि यह बेहद आकर्षक है. एक ही किरदार में दो बिल्कुल अलग शख्सियतों को निभाना ही इस सफर को रोमांचक बनाता है, और मैं इसके हर पल को पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूं.”3 फरवरी से हर रात 8:30 बजे देखें ‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’, सिर्फ़ स्टार प्लस पर.

Published at : 28 Jan 2026 11:09 AM (IST)
