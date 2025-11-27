'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ ये स्टार्स भी दिखाएंगे जलवा, लीक हुई पूरी स्टार कास्ट

एकता कपूर के मच अवेटेड टीवी शो ‘नागिन 7’ दर्शकों के बीच आने के लिए एकदम तैयार है. इस बार इस सीजन की नई नागिन प्रियंका चाहर चौधरी है. उनकी पहली झलक दर्शकों के बीच पहले ही आ चुकी है.

हालांकि अब खबर है कि शो के सभी स्टार कास्ट की लिस्ट लीक हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट में कई स्टार्स के नाम पर मोहर लग चुकी है. इन्हीं सब के बीच एकता कपूर ने प्रियंका चाहर चौधरी के लुक के बाद अब ईशा सिंह की झलक दिखा दी है.

ईशा सिंह बनेंगी दूसरी लीड नागिन?

शो के नए प्रोमो में ईशा सिंह बेहद कमाल की लग रही हैं. प्रोमो में ईशा को एक कैमियो में दिखाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईशा सिंह दूसरी नागिन का अहम रोल निभाएंगी. सेकेंड लीड रोल में ईशा यैलो आउटफिट में दिखाई दे रही हैं.

प्रोमो की शुरुआत में एक महायुद्ध के शुरुआत होने की घोषणा की जाती है. आगे प्रियंका चहर चौधरी और ईशा सिंह एक मंदिर में हुए दिव्य प्रकाश की बातें कर रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

महाकुंभ के इर्द-गिर्द घूमने वाली कहानी

आगे प्रोमो में ईशा सिंह को प्रियंका चहर चौधरी से ये कहते हुए देखा जा सकता है कि - ये नाग मंदिर है, कहते हैं कि यहां नाग-नागिन आकर मिलते हैं. इसके बाद प्रियंका का बदला हुआ लुक दिखाया जाता और उनके नागिन अवतार के बारे में बताया गया है कि इस बार नागिन को दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है.

प्रोमो देख कर लग रहा है कि आने वाली स्टोरीलाइन जबरदस्त होने वाली है. प्रोमो में कहानी से जुड़ा हिंट दिया गया है. इस बार कहानी महाकुंभ के इर्द-गिर्द घूमने वाली है.

प्रियंका चाहर चौधरी के बाद ईशा सिंह के दूसरी लीड नागिन बनने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. फैंस उन्हें टीवी की 'परफेक्ट नागिन' बता रहे हैं और उनके नए लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई टीवी शोज में काम कर चुके कुशाग्रे दुआ भी इस शो का हिस्सा बनेंगे.

इससे पहले उन्हें 'मेहंदी है रचने वाली', 'नजर' और 'गुम है किसी के प्यार में' जैसे शो में देखा गया. कुशाग्रे दुआ के अलावा इस बार शो में आफरीन दबेस्तानी, निबेदिता पाल,नामिक पॉल, पुनीत तेजवानी, रिभु मेहरा का भी नाम लिया जा रहा है.