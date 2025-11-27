टीवी एक्टर संग हुआ तलाक, झेला डिप्रेशन,अब लाइफ को 'सेकंड चांस' देना चाहती है एक्ट्रेस

वाहबिज दोराबजी टेलीविजन की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. आए दिन सोशल मीडिया पर वह अपनी खूबसूरत तस्वीरों और वीडियो की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. इतना ही नहीं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर कुछ न कुछ सुनने को मिलता रहता है. उनकी बेबाकी टीवी इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं. चलिए आज वाहबिज के जन्मदिन पर जानते हैं उनके लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें जो उन्होंने खुद अपने हाल के इंटरव्यू में अपने फैंस को बताई थीं.

39 साल की हुईं वाहबिज दोराबजी

28 नवंबर 1985 को जन्मीं वाहबिज दोराबजी आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. आपको बता दें कि चाहे बात प्यार की हो, पैसों की हो, या दिल टूटने के बाद की जिंदगी की वाहबिज हर चीज पर खुलकर अपनी राय रखती आई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ कहा था. उन्होंने अपनी शादी टूटने और दूसरी शादी करने के सवालों का दिल खोलकर जवाब दिया था. दरअसल आईएएनएस संग बात करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी पसर्लन लाइफ को लेकर काफी कुछ कहा था.

करियर पर देना चाहती हैं ध्यान

इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वह तलाक के बाद अपनी लाइफ में सेकंड चांस लेना चाहती हैं? वह किसी को डेट कर रही हैं? इस पर एक्ट्रेस ने बताया था कि वह इस समय किसी को डेट नहीं कर रही हैं? इस पर उन्होंने कहा, 'मैं खुद पर, अपने करियर पर फोकस कर रही हूं. रिश्तों के मामले में मैं बहुत पुराने जमाने की हूं. मैं अभी भी 90 के दशक के प्यार में विश्वास करती हूं. मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती हूं जो मेरे जीवन में कुछ अर्थ जोड़े, जो मेरे बराबर का हो, महत्वाकांक्षी हो, फिर भी परिवार के प्रति समर्पित हो. मुझे आजकल के स्वाइप कल्चर से बहुत डर लगता है. अगर लाइफ आपको सेकंड चांस देती है तो बिल्कुल उसे लेना चाहिए क्योंकि ये आपका हक है.

वाहबिज-विवियन की शादी-तलाक

बता याद दिला दें कि वाहबिज की शादी साल 2013 में टीवी के मशहूर एक्टर विवियन डीसेना से हुई थी लेकिन साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया. इन दिनों की मुलाकात एकता कपूर के टीवी शो 'प्यार की ये एक कहानी' के सेट पर हुई थी. इस शो के जरिए ही दोनों को घर-घर में पहचान मिली थी. शो के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आए थे. इनकी जोड़ी दर्शकों के बीच काफी पसंद की जाती थी. हालांकि बाद में दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए.

समाज के दबाव का करना पड़ रहा है सामना

उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि विवियन डीसेना से तलाक के बाद उन्हें समाज के दबाव का सामना करना पड़ा. लोग उनसे बार-बार पूछते रहते हैं कि वह दूसरी शादी कब कर रही हैं. वह इस तरह के सवालों से वह काफी परेशान हो चुकी हैं और अब वह डिप्रेशन में महसूस कर रही हैं. उनका कहना है कि जब उनके हिसाब का लड़का मिल जाएगा तो वह फिर शानदार तरीके से शादी करेंगी फिलहाल वह अभी अपनी सिंगल लाइफ में ही काफी खुश हैं.