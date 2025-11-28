एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड शो ‘सीरियल नागिन 7’ को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ है. मेकर्स ने पहले शो की नागिन यानि प्रियंका चाहर को लुक रिवील किया और अब फैंस की एक्साइटिड बढ़ाने के लिए इसका एक नया प्रोमो शेयर किया गया है. इससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. प्रोमो में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भी नजर आ रही हैं. मेकर्स ने शो के प्रोमो के इसकी ऑन एयर डेट का भी ऐलान कर दिया है.

‘नागिन 7’ कब होगा टीवी पर टेलीकास्ट

एकता कपूर के शो ‘नागिन 7’ के नए प्रोमो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा गया, " आपका हुकुम सर आंखों पर. तैयार हो जाइए देखिये नागिन की नई दास्तां..#नागिन, 27 दिसंबर से, शनिवार-रविवार रात 8 बजे, सिर्फ #कलर्स और @jiohotstar पर.’ शो के ऑन एयर डेट सामने आने के बाद फैंस इसको लेकर और भी ज्यादा एक्साइटिड हो गए हैं. प्रोमो ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया हुआ है.

शो के प्रोमो में दिखी करण कुंद्रा और ईशा गुप्ता की झलक

कलर्स टीवी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए इस प्रोमो की शुरुआत में शिव मंदिर से होती है. जिसके बाद करण कुंद्रा की एंट्री दिखाई जाती है. फिर एक जगह नागिन बनीं प्रियंका चाहर और ईशा गुप्ता का सीन दिखाई देता है. फिर प्रोमो में डायनासोर की एंट्री होती है जो दुनिया को तबाह करने के लिए निकला है. इसका सामना प्रियंका चाहर एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के साथ मिलकर करती हुई नजर आएंगी. खबरों की मानें तो शो में इन स्टार्स के अलावा रिभू मेहरा, कुशाग्रे दुआ, निबेदिता पाल और आफरीन दबेस्तानी की एंट्री होगी.

बता दें कि शो की नागिन का लुक एकता कपूर ने सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में रिवील किया था.

