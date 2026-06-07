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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'कोई नफरत या कड़वाहट नहीं...', 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आमने-सामने होंगी रुबीना-जैस्मिन, खत्म होगी पुरानी दुश्मनी!

'कोई नफरत या कड़वाहट नहीं...', 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आमने-सामने होंगी रुबीना-जैस्मिन, खत्म होगी पुरानी दुश्मनी!

Rubina Dilaik On Reuniting With Jasmin Bhasin: रुबीना दिलैक और जैस्मिन भसीन की पुरानी दुश्मनी खत्म होने वाली है. ये दोनों हसीनाएं जल्द ही रियलिटी शो 'खतरों के खिलड़ी 15' में एक साथ नजर आएंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है. शो की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केपटाउन में शुरू हो चुकी है. इस सीजन में रुबीना दिलैक और जैस्मिन भसीन भी एक साथ नजर आने वाली हैं. 'बिग बॉस 14' के बाद ये दोनों हसीनाएं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. 

रुबीना दिलैक और जैस्मिन भसीन के रिश्ते में क्यों आई खटास?
बता दें कि सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' के शुरुआती दिनों में रुबीना और जैस्मिन के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसे-जैसे ये शो आगे बढ़ा, टास्क और सिचुएशन की वजह से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई. हालांकि, अब ये दुश्मनी खत्म होने वाली है. दरअसल, हाल ही में रुबीना दिलैक ने जैस्मिन के साथ दोबारा काम करने को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है.

 
 
 
 
 
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रुबीना दिलैक बोलीं- कोई नफरत या कड़वाहट नहीं
फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में रुबीना ने कहा, 'देखिए, हमारे बीच दोस्ती भी थी. फिर कई तरह की सिचुएशन की वजह से वो दोस्ती थोड़ी अनबन में बदल गई. शो खत्म हुआ और हम दोनों अपनी-अपनी लाइफ में बिजी हो गए. मेरे मन में जैस्मिन के लिए कोई नफरत या कड़वाहट नहीं है. इस बीच हम एक-दो बार मिले भी, लेकिन ऐसा कोई बोझ नहीं था जिसे हम अपने साथ लेकर चल रहे हों. हम नई शुरुआत करेंगे.'

रुबीना दिलैक ने की जैस्मिन भसीन की तारीफ
इंटरव्यू में रुबीना ने जैस्मिन की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा, 'जैस्मिन अपनी लाइफ और करियर में बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे उस पर बहुत गर्व है. वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जैसी फिल्में कर रही है और इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है, वो काबिले तारीफ है. खास तौर पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में वो जो काम कर रही है, उससे वो हम सभी का नाम रोशन कर रही है.'

'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आएंगे ये सितारे
बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' में रुबीना दिलैक और जैम्सिन भसीन के अलावा फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, करण वाही, रित्विक धनजानी, हर्ष गुजराल, ओरी, शगुन शर्मा, अविनाश मिश्रा, रुहानिका धवन, अविका गौर और विशाल आदित्य सिंह जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. फिलहाल इस शो की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. हालांकि, खबरें हैं कि शो का ग्रैंड प्रीमियर जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता है. इसे आप टीवी चैनल कलर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगें.

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Published at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Jasmin Bhasin KKK15
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