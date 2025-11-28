कपिल शर्मा की टीवी पर धमाकेदार कमबैक, इस शो की टीआरपी बढ़ाने आ रहे हैं दिग्गज कॉमेडियन

कपिल शर्मा बहुत जल्द टीवी पर अपनी शानदार घर वापसी करने जा रहे हैं. दरअसल कपिल उसी चैनल पर वापसी कर रहे हैं जिसने उन्हें पहली बार पूरे देश में पहचान दिलाई दी थी. खबरों के अनुसार कपिल ने 11 साल बाद कलर्स टीवी के साथ अपना विवाद खत्म कर लिया है. अब कॉमेडियन जल्द ही अपने पुराने साथियों कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह के साथ ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में अपनी हंसी का तड़का लगाएंगे.

‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में दिखेंगे कपिल शर्मा

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शो से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कपिल ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के आने वाली एपिसोड में अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' का प्रमोशन करने आ रहे हैं. इस खबर को सुनकर फैंस काफी एक्साइटिड हैं. क्योंकि इसमें उन्हें कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह के साथ कपिल की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलेगी.

कपिल शर्मा और कलर्स टीवी का विवाद

दरअसल कपिल शर्मा ने साल 2013 में अपना शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ कलर्स टीवी पर लॉन्च किया था. इस शो से कपिल को देश और विदेश में खूब फेम मिला था. लेकिन फिर साल 2016 में चीजें बिगड़ गईं. कपिल और चैनल के बीच प्रोफेशनल मतभेद शुरू हो गए. इसके बाद कपिल ने अपना शो 'द कपिल शर्मा शो’ सोनी टीवी पर शुरू कर दिया. अब, करीब 11 साल बाद, कपिल की कलर्स पर वापसी करने जा रहे हैं.

'किस किसको प्यार करूं 2'

बात करें कपिल की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की तो फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था. जिसमें फिल्म की कहानी और भी ज्यादा मजेदार नजर आ रही है. फिल्म में एक बार फिर कपिल चार शादियों में उलझे हुए दिखाई दिए. फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा मनजोत सिंह, आयशा खान, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

