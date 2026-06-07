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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Malviya Nagar Fire: 'इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, फिर...', दिल्ली होटल अग्निकांड के आरोपी शेफ का बड़ा खुलासा

Delhi Malviya Nagar Fire: 'इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, फिर...', दिल्ली होटल अग्निकांड के आरोपी शेफ का बड़ा खुलासा

Malviya Nagar Fire News: मालवीय नगर आग हादसे में आरोपी शेफ केशव नेगी को शनिवार (6 जून) को गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी शेफ को शनिवार (6 जून) को गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है. होटल में शेफ का काम करने वाले केशव नेगी ने खुलासा किया है कि इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, फिर मैंने बिजली काट दी. 

पुलिस ने शनिवार को करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नेगी ने पूछताछ में बताया कि बुधवार सुबह रसोई में इलेक्ट्रिक स्टोव चालू करने के कुछ ही देर बाद आग लग गई. उसका दावा है कि स्टोव में विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई.

पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा

जांच में सामने आया है कि आग और धुएं के बीच घबराहट में नेगी ने B&B की मुख्य बिजली आपूर्ति बंद कर दी और वहां से भाग गया. पुलिस को संदेह है कि मुख्य बिजली सप्लाई बंद करने के कारण इमारत का इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉकिंग सिस्टम काम करना बंद कर गया.

इससे कई मेहमान अंदर ही फंस गए और धुएं तथा आग के बीच बाहर नहीं निकल सके. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे में लापरवाही की भूमिका कितनी थी. 

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पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था केशव नेगी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शनिवार (6 जून) को गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुक केशव नेगी के रूप में हुई है, जो दिलशाद गार्डन का रहने वाला है. दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि आग लगने में कुक की लापरवाही थी. जांच के दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर सुरक्षा नियमों के कई उल्लंघन और इमारत के फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गंभीर कमियां मिली थीं.

इस मामले में पुलिस होटल के मालिक लवकेश बजाज के अलावा अन्य आरोपी स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. मालिक बजाज बाद में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया.बता दें कि इस घटना में कई विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी. इन 21 लोगों में से 9 भारतीय थे, जबकि 12 विदेशी नागरिक थे, जो बांग्लादेश, लाइबेरिया, नाइजीरिया और मोजाम्बिक के रहने वाले थे.

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Published at : 07 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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