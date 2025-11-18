सुधा चंद्रन को ज्यादातर टीवी शो और फिल्मों में नेगेटिव रोल में देखा गया है.वो बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ-साथ ट्रेंड भरतनाट्यम नर्तकी भी हैं. फिल्मों और टीवी के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही. इस आर्टिकल के जरिए चलिए जानते हैं एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में..

सुधा चंद्रन ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर घर-घर में अलग पहचान बनाई है. एक्ट्रेस ने अपने करियर में 'कहीं किसी रोज', 'नागिन', 'झलक दिखला जा', 'शादी करके फंस गए यार', 'मालामाल वीकली', 'राग', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कस्तूरी' जैसे शोज में काम किया है.

एक्ट्रेस की लाइफ पर बनी थी फिल्म

हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए बिल्किुल भी आसान नहीं था.टीवी शोज के अलावा एक्ट्रेस को फिल्मों में भी देखा जा चुका है. उनकी पहली फिल्म 'नाचे मयूरी' थी. इसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया. ये फिल्म उनकी खुद की लाइफ पर बनी थी. पहले ये फिल्म तमिल में 'मयूरी' नाम से बनाई गई थी.





बता दें साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में एक्ट्रेस एक भयानक हादसे की शिकार हो गई थीं. वो इस हादसे में बच तो गईं लेकिन इस घटना ने उनका एक पैर छीन लिया. ऐसे में डॉक्टर के पास उनके पैर को काटने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था.

प्यार ने लौटाई खुशियां

हालांकि, एक्ट्रेस ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और नकली पैर के साथ डांस करती रहीं. उनकी जिंदगी में खुशी का पल तब आया जब एक्ट्रेस की मुलाकात असिस्टेंट डायरेक्टर रवि डांग से हुई. इनकी पहली मुलाकात 1992 में आई फिल्म 'सीता सलमा सूजी' के सेट पर हुई थी. इस फिल्म में सुधा एक्ट्रेस थीं और इसकी शूटिंग के दौरान उन्हें रवि से प्यार हो गया था.

दोनों ने शादी करने का फैसला किया. हालांकि, घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे. क्योंकि रवि पंजाबी थे और सुधा तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं. लेकिन, सुधा और रवि को साथ रहना था तो उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया. कपल की शादी को 39 साल हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई बच्चा नहीं है.

ये भी पढ़ें:-संजय दत्त ने कितनी शादियां की? और कितने बच्चे हैं? जानें ‘धुरंधर’ एक्टर की फैमिली के बारे में सब कुछ