हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसंजय दत्त ने कितनी शादियां की? और कितने बच्चे हैं? जानें ‘धुरंधर’ एक्टर की फैमिली के बारे में सब कुछ

संजय दत्त ने कितनी शादियां की? और कितने बच्चे हैं? जानें ‘धुरंधर’ एक्टर की फैमिली के बारे में सब कुछ

संजय दत्त की अपकमिंग मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है. ट्रेलर में एक्टर की दमदार एक्टिंग देखने को मिल रही है. इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में छा गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 05:32 PM (IST)
संजय दत्त जल्द ही 'धुरंधर' फिल्म में नजर आने वाले हैं. फिल्म के ट्रेलर में एक्टर को दमदार विलेन की भूमिका में देखा गया. फैंस उनकी एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं, संजय दत्त की परसना लाइफ के बारे में भी जानने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि संजय दत्त ने कितनी शादी की है और उनके कितने बच्चे हैं.

संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 में सनील दत्त और नरगिस के घर हुआ था. संजय दत्त को सबसे पहले पिता के बैनर तले बनी फिल्म 'रेश्मा और शेरा' में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखा गया था. एक्टर की जिंदगी में कई उतार-चढ़ाए आए, इसके बाद भी उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई.

संजय दत्त ने की है कितनी शादियां

अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ विवादों को लेकर भी एक्टर ने खूब सुर्खियां बटोरी. उनकी लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं रही. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके 308 से ज्यादा अफेयर रहे. वहीं, संजय दत्त ने तीन शादियां की थीं. संजय दत्त ने 1987 में पहली शादी ऋचा शर्मा के संग की थी.

ऋचा और संजय दत्त की एक बेटी हैं, जिसका नाम त्रिशाला है और वो न्यूयॉर्क में रहती है. बेटी के जन्म के कुछ वक्त बाद ऋचा को कैंसर के बारे में पता चला. उन्होंने इस बीमारी का इलाज अमेरिका में करवाया.हालांकि, 10 दिसंबर 1996 में महज 32 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.


संजय दत्त ने कितनी शादियां की? और कितने बच्चे हैं? जानें ‘धुरंधर’ एक्टर की फैमिली के बारे में सब कुछ

ऋचा की मौत के बाद संजय दत्त की लाइफ में रिया पिल्लई की एंट्री हुई. जब एक्टर को मुंबई बम धमाकों के मामले में जेल जाना पड़ा तो रिया उनके साथ खड़ी रहीं. उनके इसी स्वभाव ने एक्टर का दिल जीत लिया.जेल से बाहर आने के बाद, वैलेंटाइन डे के मौके पर संजय ने रिया को प्रपोज किया और 14 फरवरी 1998 में कपल ने शादी कर ली.


संजय दत्त ने कितनी शादियां की? और कितने बच्चे हैं? जानें ‘धुरंधर’ एक्टर की फैमिली के बारे में सब कुछ

शादी के बाद संजय दत्त फिल्मों की वजह से काफी व्यस्त रहने लगे और रिया को वक्त नहीं दे पाते थे. इस वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और 2008 में इनका तलाक हो गया. शादी टूटने का जिम्मेदार संजय दत्त को ठहराया गया. रिपोर्ट के अनुसार ये वही वक्त था जब संजय दत्त धीरे-धीरे मान्यता के करीब आ रहे थे, वहीं, रिया भी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को डेट करने लगी थीं.

यासिर उस्मान की बुक 'द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय संजय दत्त' में इस बात का जिक्र है कि उस समय सभी बॉलीवुड में सभी लोगों को लगा कि संजय दत्त के संग विश्वासघात हुआ है. लेकिन, तलाक के बदले संजय ने रिया को बांद्र में दो फ्लैट दिए थे. साथ ही, उन्होंने अपनी दो कंपनियों डेजा वू एंटरटेनमेंट और ग्लोबल एंटरटेनमेंट के शेयर रिया के नाम कर दी थी.

संजय दत्त के कितने हैं बच्चे

रिया संग तलाक के बाद 2008 में 7 फरवरी को संजय दत्त ने गोवा के ताज एक्सोटिका में मान्यता संग शादी कर ली. शादी के दो साल बाद कपल ने 21 अक्तूबर 2010 में जुड़वां बच्चों इकरा (बेटी) और शाहरान (बेटा) का स्वागत किया. बता दें संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा से एक बेटी है जिसका नाम त्रिशला दत्त है. उनकी उम्र 37 साल है. वहीं, रिया पिल्लई को कोई औलाद नहीं हुई थी. वहीं, मान्यता ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनकी उम्र 15 साल है.


संजय दत्त ने कितनी शादियां की? और कितने बच्चे हैं? जानें ‘धुरंधर’ एक्टर की फैमिली के बारे में सब कुछ

ये भी पढ़ें:-अबराम किस स्कूल में पढ़ते हैं? फीस कितनी है? शाहरुख खान के छोटे बेटे के बारे में जानें सब कुछ

Published at : 18 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Sanjay Dutt Trishala Dutt Manyata Dutt
