हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकरण कुंद्रा ने लीक किया Naagin 7 का सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रियंका चाहर चौधरी नहीं ये हसीना होगी असली नागिन!

करण कुंद्रा ने लीक किया Naagin 7 का सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रियंका चाहर चौधरी नहीं ये हसीना होगी असली नागिन!

'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं.एकता कपूर ने खुद 'बिग बॉस 19' के मंच पर इसका खुलासा कर दिया है. लेकिन, अब करण कुंद्रा ने 'नागिन 7' के ट्विस्ट को लीक कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में एकता कपूर ने अपनी नई 'नागिन' को रिवील किया है. एकता कपूर ने खुलासा किया कि प्रियंका चाहर चौधरी 'नागिन 7' में लीड रोल में दिखाई देंगी. एकता ने शो में प्रियंका की ग्रैंड एंट्री करवाई है.

ऐसे में सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रियंका चाहर चौधरी का नाम ही छाया हुआ है. अब शो को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने मेकर्स की पोल खोलकर रख दी है.बता दें कभी भी एकता कपूर ने शो से पहले अपनी असली 'नागिन' का चेहरा रिवील नहीं किया था.

'लाफ्टर शेफ 3' की शूटिंग हुई शुरू

लेकिन, इस बार उन्होंने ऐसा किया है, जिस वजह से फैंस काफी खुश दिख रहे हैं. अब करण कुंद्रा ने मेकर्स की असली चाल का खुलासा किया है.जल्द ही करण कुंद्रा 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आने वाले हैं. इस शो की शूटिंग हो चुकी है. सोशल मीडिया पर सेट से कलाकारों की फोटो और वीडियोज आनी शुरू हो गई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Laughter Chefs Unlimited Entertainment S3 (@laughterchefscolors)

एल्विश और करण शो में एक टीम में होने वाले हैं. हाल ही में एल्विश ने करण का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट का नजारा दिखा रहे हैं. इसी बीच करण कुंद्रा 'नागिन 7' के बारे में जन्नत जुबैर से बात कर रहे होते हैं. एल्विश उनकी सारी बात वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं.

फैंस ने दिया ये रिएक्शन

वीडियो में करण कुंद्रा कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें बस इतना पता है कि जो ईशा बनेंगी  बाद में वो मर जाती है..ये बोलते-बोलते करण रुक जाते हैं और एल्विश का कैमरा देख लेते हैं. वो तुरंत की एल्विश से कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं. हालांकि, इस दौरान करण किसी शो का नाम नहीं लेते. लेकिन, फैंस का ये मानना है कि करण नागिन के बारे में ही बात कर रहे थे.

ये भी पढ़ें:-'ये दिल आशिकाना' की पूजा संग 'अननैचुरल फिजिकल' होने की हुई डिमांड, फिल्म इंडस्ट्री से बनाई दूरी, अब इतना बदल गया लुक

Published at : 03 Nov 2025 06:18 PM (IST)
Tags :
Naagin 7 Bigg Boss 19 Karan Kunddra Laughterchef
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
जनरल नॉलेज
Unlucky Number: दुनियाभर में फैली हुई है '13' नंबर की मिस्ट्री, इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है?
दुनियाभर में फैली हुई है '13' नंबर की मिस्ट्री, इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है?
ट्रेंडिंग
100AQI पर चल रहा था एयर प्यूरीफायर, कमरा खोलते ही पहुंचा 500 के पार; वीडियो देख सहमे यूजर्स
100AQI पर चल रहा था एयर प्यूरीफायर, कमरा खोलते ही पहुंचा 500 के पार; वीडियो देख सहमे यूजर्स
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Embed widget