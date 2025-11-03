करण कुंद्रा ने लीक किया Naagin 7 का सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रियंका चाहर चौधरी नहीं ये हसीना होगी असली नागिन!
'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आने वाली हैं.एकता कपूर ने खुद 'बिग बॉस 19' के मंच पर इसका खुलासा कर दिया है. लेकिन, अब करण कुंद्रा ने 'नागिन 7' के ट्विस्ट को लीक कर दिया है.
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार में एकता कपूर ने अपनी नई 'नागिन' को रिवील किया है. एकता कपूर ने खुलासा किया कि प्रियंका चाहर चौधरी 'नागिन 7' में लीड रोल में दिखाई देंगी. एकता ने शो में प्रियंका की ग्रैंड एंट्री करवाई है.
ऐसे में सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रियंका चाहर चौधरी का नाम ही छाया हुआ है. अब शो को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने मेकर्स की पोल खोलकर रख दी है.बता दें कभी भी एकता कपूर ने शो से पहले अपनी असली 'नागिन' का चेहरा रिवील नहीं किया था.
'लाफ्टर शेफ 3' की शूटिंग हुई शुरू
लेकिन, इस बार उन्होंने ऐसा किया है, जिस वजह से फैंस काफी खुश दिख रहे हैं. अब करण कुंद्रा ने मेकर्स की असली चाल का खुलासा किया है.जल्द ही करण कुंद्रा 'लाफ्टर शेफ 3' में नजर आने वाले हैं. इस शो की शूटिंग हो चुकी है. सोशल मीडिया पर सेट से कलाकारों की फोटो और वीडियोज आनी शुरू हो गई है.
एल्विश और करण शो में एक टीम में होने वाले हैं. हाल ही में एल्विश ने करण का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट का नजारा दिखा रहे हैं. इसी बीच करण कुंद्रा 'नागिन 7' के बारे में जन्नत जुबैर से बात कर रहे होते हैं. एल्विश उनकी सारी बात वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं.
फैंस ने दिया ये रिएक्शन
वीडियो में करण कुंद्रा कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें बस इतना पता है कि जो ईशा बनेंगी बाद में वो मर जाती है..ये बोलते-बोलते करण रुक जाते हैं और एल्विश का कैमरा देख लेते हैं. वो तुरंत की एल्विश से कैमरा बंद करने के लिए कहते हैं. हालांकि, इस दौरान करण किसी शो का नाम नहीं लेते. लेकिन, फैंस का ये मानना है कि करण नागिन के बारे में ही बात कर रहे थे.
