'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक

'बिग बॉस 19' में आज वीकेंड का वार में एकता कपूर पहुंची थीं. शो में प्रोड्यूसर ने अपने मोस्ट अवेटेड शो 'नागिन 7' से लीड एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. प्रियंका ने नागिन म्यूजिक पर डांस करते हुए बिग बॉस 19 के मंच पर एंट्री ली. इसके बाद एकता कपूर ने एक्ट्रेस को सभी घरवालों और दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराया.

प्रियंका चहर चौधरी ने बिग बॉस 19 के मंच पर 'नागिन 7' में अपनी कास्टिंग को लेकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें बिग बॉस की वजह से ही एकता कपूर का ये शो मिला है. बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी बिग बॉस 16 में नजर आई थीं और वो सीजन की सेकेंड रनरअप रही थीं.

बिग बॉस की वजह से प्रियंका बनीं 'नागिन'

'नागिन 7' में अपनी कास्टिंग को लेकर प्रियंका चहर चौधरी ने कहा- 'नागिन शो मुझे बिग बॉस से ही मिला है. जब एकता मैम हमारे सीजन (बिग बॉस 16) में घर में आए थे, तब मैम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत जल्द कॉल करूंगी, इन्होंने कहा था कि मुझे मेरी नागिन मिल गई है और मुझे पता चल गया था. मेरी एक्साइटमेंट उस समय से है. मैं बिग बॉस की शुक्रगुजार हूं, थैंक्यू सलमान खान सर, क्योंकि हर वीकेंड के वार पर उन्होंने मुझे जो कुछ समझाया वो आज बहुत काम आया है. थैंक्यू एकता मैम कि आपने मुझ पर भरोसा किया.'

प्रियंका चहर चौधरी की पहली झलक रिवील करने के बाद एकता कपूर ने कहा- 'मैं अब अपनी नागिन को इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकती.'

'नागिन' के बारे में

बता दें कि 'नागिन 7' में प्रियंका चहर चौधरी के अलावा ईशा सिंह और नामिक पॉल जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे. इससे पहले इस शो के 6 सीजन आ चुके हैं. पहले सीजन में मौनी रॉय नागिन बनी थीं. इसके बाद अदा खान, तेजस्वी प्रकाश, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदाना और अनीता हसनंदानी समेत कई हसीनाएं नागिन बनकर पर्दे पर छा गईं.