हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक

'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक

Naagin 7 First Look: मोस्ट अवेटेड शो 'नागिन 7' की लीड एक्ट्रेस की पहली झलक से पर्दा उठ गया है. एकता कपूर ने 'बिग बॉस 19' में आज प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Nov 2025 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' में आज वीकेंड का वार में एकता कपूर पहुंची थीं. शो में प्रोड्यूसर ने अपने मोस्ट अवेटेड शो 'नागिन 7' से लीड एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है. प्रियंका ने नागिन म्यूजिक पर डांस करते हुए बिग बॉस 19 के मंच पर एंट्री ली. इसके बाद एकता कपूर ने एक्ट्रेस को सभी घरवालों और दर्शकों से इंट्रोड्यूस कराया.

प्रियंका चहर चौधरी ने बिग बॉस 19 के मंच पर 'नागिन 7' में अपनी कास्टिंग को लेकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें बिग बॉस की वजह से ही एकता कपूर का ये शो मिला है. बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी बिग बॉस 16 में नजर आई थीं और वो सीजन की सेकेंड रनरअप रही थीं.

नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक

नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक

बिग बॉस की वजह से प्रियंका बनीं 'नागिन'
'नागिन 7' में अपनी कास्टिंग को लेकर प्रियंका चहर चौधरी ने कहा- 'नागिन शो मुझे बिग बॉस से ही मिला है. जब एकता मैम हमारे सीजन (बिग बॉस 16) में घर में आए थे, तब मैम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत जल्द कॉल करूंगी, इन्होंने कहा था कि मुझे मेरी नागिन मिल गई है और मुझे पता चल गया था. मेरी एक्साइटमेंट उस समय से है. मैं बिग बॉस की शुक्रगुजार हूं, थैंक्यू सलमान खान सर, क्योंकि हर वीकेंड के वार पर उन्होंने मुझे जो कुछ समझाया वो आज बहुत काम आया है. थैंक्यू एकता मैम कि आपने मुझ पर भरोसा किया.'

प्रियंका चहर चौधरी की पहली झलक रिवील करने के बाद एकता कपूर ने कहा- 'मैं अब अपनी नागिन को इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकती.'

'नागिन' के बारे में
बता दें कि 'नागिन 7' में प्रियंका चहर चौधरी के अलावा ईशा सिंह और नामिक पॉल जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे. इससे पहले इस शो के 6 सीजन आ चुके हैं. पहले सीजन में मौनी रॉय नागिन बनी थीं. इसके बाद अदा खान, तेजस्वी प्रकाश, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदाना और अनीता हसनंदानी समेत कई हसीनाएं नागिन बनकर पर्दे पर छा गईं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7 Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Bihar Election 2025: पूर्णिया में किसकी हवा? जनता ने बता दिया!
आरा में महागठबंधन पर PM Modi का वार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ओटीटी
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
राजस्थान
कोटा में ट्रेन से गिरकर राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन सोनवाले की मौत, घर लौटते वक्त हुआ हादसा
कोटा में ट्रेन से गिरकर राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अर्जुन सोनवाले की मौत, घर लौटते वक्त हुआ हादसा
जनरल नॉलेज
Vande Mataram Controversy: क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर हो सकती है सजा, जानें इसको लेकर क्या है भारत का कानून
ट्रेंडिंग
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
पीछे नहीं आगे... बाइक पर कुछ ऐसे ब्वॉयफ्रेंड के साथ चिपकी बैठी थी लड़की, बन गया वीडियो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget