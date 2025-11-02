Abhishek Bachchan Vs Shweta Bachchan नेटवर्थ, अमिताभ बच्चन की किस औलाद के पास है ज्यादा दौलत?
Abhishek Bachchan Vs Shweta Bachchan Net Worth: अमिताभ बच्चन की तरह उनके बेटे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के पास भी दौलत की कमी नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है?
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर से शोहरत और इज्जत के साथ-साथ खूब दौलत भी कमाई है. दिग्गज एक्टर 83 साल की उम्र में 1630 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. जिसके वारिस उनके दोनों बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन हैं. अभिषेक बच्चन ने अपने टैलेंट के दम पर पहले ही करोड़ों की दौलत जमा कर ली है. वहीं श्वेता बच्चन एक्टिंग से दूर होकर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन हैं.
- अभिषेक बच्चन ने साल 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
- अपने 25 साल के फिल्मी करियर में एक्टर ने कई हिट फिल्मों में काम किया.
- मनीमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन इस समय अपनी एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ की फीस लेते हैं.
अभिषेक बच्चन के पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है?
- फिल्मों के अलावा उन्होंने बिजनेस और रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया है.
- जून 2024 में अभिषेक बच्चन ने मुंबई में 15 करोड़ रुपए में छह अपार्टमेंट खरीदा था.
- उनके पास वर्ली में एक आलीशान 5-बीएचके अपार्टमेंट और दुबई के जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स में एक आलीशान विला भी है.
- मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन की कुल नेटवर्थ 280 करोड़ रुपए है.
श्वेता बच्चन की नेटवर्थ कितनी है?
- अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन अभिषेक से उम्र में दो साल बड़ी हैं.
- वो भले ही एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन बिजनेस के जरिए वो भी करोड़ों की मालकिन बन चुकी हैं.
- श्वेता बच्चन ने 1997 में बिजनेसमैन निखिल नंदा से शादी की थी. निखिल नंदा 7014 करोड़ की कंपनी चलाते हैं.
- श्वेता एक फेमस कॉलमिस्ट और राइटर हैं. वो मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं.
- इसके अलावा उन्होंने फैशन डिजाइनर मोनिशा जयसिंह के साथ मिलकर एक लक्जरी प्रेट ब्रांड MxS की स्थापना भी की है.
- श्वेता बच्चन के पास मुंबई में 50 करोड़ रुपए की कीमत वाला बंगला, प्रतीक्षा है जो उन्हें अमिताभ बच्चन ने गिफ्ट किया है.
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता की कुल नेटवर्थ 160 करोड़ रुपए है.
ऐसे में साफ है कि अभिषेक बच्चन भले ही उम्र में श्वेता बच्चन से छोटे हैं. लेकिन नेटवर्थ में वो श्वेता से कहां ज्यादा आगे हैं.
