भोलेनाथ की बड़ी भक्त है ये मुस्लिम अफगानी मॉडल, जल्द बनेंगी इंडिया की बहू?

सोशल मीडिया ने रातों रात कई लोगों को स्टार बना दिया. अब सोशल मीडिया पर एक और हसीना की चर्चा हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि एक अफगानिस्तानी मॉडल है. ये कोई और नहीं बल्कि स्प्रिट्सविला X6 में जर आने वाली सदफ शंकर हैं, जो इन दिनों खूब लाइमलाइट में हैं.

दरअसल, सदफ शंकर जो हैं वो अफगानिस्तान की रहने हैं और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं. इसके अलावा वो अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. पिछले 10 सालों से सदफ इंडिया में ही रहती हैं. अब उन्होंने इंडिया को ही अपना देश मानना शुरू कर दिया है.

खुद को शिव भक्त बताती हैं सदफ

हाल ही में कऱण कुंद्रा से बात करते हुए सदफ ने कहा कि वो इंडिया प्यार की तलाश में आई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अपनी लाइफ में आगे वो किसी इंडियन से ही शादी करेंगी. सदफ के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है. आपको बता दें कि सदफ मुस्लिम हो के बाद भी खुद को शिव भक्त ही बताती हैं.

सदफ ने स्प्रिट्सविला में बाद करते हुए कहा कि उन्हें शिव में इतना विश्वास और श्रद्धा है कि हमेशा उनके नाम की जाप करती रहती हैं. सदफ ने ये भी बताया कि खाली वक्त में वो खूब पूजा-पाठ करना पसंद करती हैं. इसी वजह से वो अपने नाम के सरनेम में शंकर नाम का इस्मेताल करती हैं.

सदफ का ये भी मानना है कि शिव की वजह से ही उनकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है. सदफ की बातों को सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वो बहुत ही अच्छी बहू बनेंगी. कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस की बिकिनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी. इतना ही नहीं सदफ अपने हाथों पर भी मेहंदी लगवाती हैं तो शिव का त्रिशुल ही बनवाती हैं. इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव में उनकी कितनी गहरी आस्था है.

