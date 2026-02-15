विजय वर्मा उन एक्टर्स में से एक हैं, जिनका नाम किसी ना किसी से जुड़ता ही रहता है. तमन्ना भाटिया संग उनके रिलेशनशिप की लंबे वक्त तक चर्चा रही थी. फैंस को लगने लगा था कि दोनों शादी कर लेंगे. हालांकि, जल्द ही ब्रेकअप हो गया. अब विजय वर्मा के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

उनके पोस्ट को देख लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि उन्हें फिर से प्यार मिल गया है. दरअसल, 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन के दिन विजय वर्मा ने एक स्टोरी शेयर की. उसमें वो लड़की का हाथ थामे दिख रहे हैं. हालांकि, पोस्ट में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.

खुशी आहूजा के अकाउंट को खंगालने लगे लोग

पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा,'हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू माय फॉरएवर.' उनके पोस्ट पर खुशी आहूजा का नाम भी टैग किया है. उसके बाद से लोगों ने उनके अकाउंट को खंगलाना शुरू कर दिया. उसके बाद खुशी आहूजा के अकाउंट को लोगों ने खंगालना शुरू किया.





दरअसल, फैंस को लगने लगा कि एक्टर को दोबारा से प्यार मिल गया है. लेकिन, अकाउंट को जब देखा गया तो पता चला कि वो कोई रैंडम प्रोफाइल है, जिसे प्रैंक करने के लिए बनाया गया है. बता दें मिर्जापुर के दद्दा की इस पर एक फोटो लगी हुई है, जिस पर लिखा है-सी, बनाया तुमको.' इस अकाउंट का जो ओनर है, वो किसी को फॉलो नहीं करता है.

लेकिन, इस पेज पर 5,954 फॉलोवर्स हैं. साथ ही इस पर किए गए सभी पोट्स 2022 के हैं. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय वर्मा ने लोगों को बेवकूफ बनाया है. हालांकि, ये कंफर्म नहीं है कि वो दोबारा से प्यार में हैं या नहीं. मालूम हो लस्ट स्टोरीज 2 के सेट पर तमन्ना भाटिा और विजय वर्मा के प्यार की शुरुआत हुई थी और 2025 में उनका ब्रेकअप हो गय़ा. उसके बाद एक्टर का नाम फातिमा सना शेख से भी जुड़ा.

