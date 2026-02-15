हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविजय वर्मा की जिंदगी में फिर से प्यार ने दी दस्तक? वैलेंटाइन डे पर हाथों में हाथ थामे आए नजर

विजय वर्मा की जिंदगी में फिर से प्यार ने दी दस्तक? वैलेंटाइन डे पर हाथों में हाथ थामे आए नजर

विजय वर्मा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है. उन्होंने लड़की का हाथ थामे एक पोस्ट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Feb 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

विजय वर्मा उन एक्टर्स में से एक हैं, जिनका नाम किसी ना किसी से जुड़ता ही रहता है. तमन्ना भाटिया संग उनके रिलेशनशिप की लंबे वक्त तक चर्चा रही थी. फैंस को लगने लगा था कि दोनों शादी कर लेंगे. हालांकि, जल्द ही ब्रेकअप हो गया. अब विजय वर्मा के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

उनके पोस्ट को देख लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि उन्हें फिर से प्यार मिल गया है. दरअसल, 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन के दिन विजय वर्मा ने एक स्टोरी शेयर की. उसमें वो लड़की का हाथ थामे दिख रहे हैं. हालांकि, पोस्ट में किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.

खुशी आहूजा के अकाउंट को खंगालने लगे लोग

पोस्ट शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा,'हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू माय फॉरएवर.' उनके पोस्ट पर खुशी आहूजा का नाम भी टैग किया है. उसके बाद से लोगों ने उनके अकाउंट को खंगलाना शुरू कर दिया. उसके बाद खुशी आहूजा के अकाउंट को लोगों ने खंगालना शुरू किया.


विजय वर्मा की जिंदगी में फिर से प्यार ने दी दस्तक? वैलेंटाइन डे पर हाथों में हाथ थामे आए नजर

दरअसल, फैंस को लगने लगा कि एक्टर को दोबारा से प्यार मिल गया है. लेकिन, अकाउंट को जब देखा गया तो पता चला कि वो कोई रैंडम प्रोफाइल है, जिसे प्रैंक करने के लिए बनाया गया है. बता दें मिर्जापुर के दद्दा की इस पर एक फोटो लगी हुई है, जिस पर लिखा है-सी, बनाया तुमको.' इस अकाउंट का जो ओनर है, वो किसी को फॉलो नहीं करता है.

लेकिन, इस पेज पर 5,954 फॉलोवर्स हैं. साथ ही इस पर किए गए सभी पोट्स 2022 के हैं. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय वर्मा ने लोगों को बेवकूफ बनाया है. हालांकि, ये कंफर्म नहीं है कि वो दोबारा से प्यार में हैं या नहीं. मालूम हो लस्ट स्टोरीज 2 के सेट पर तमन्ना भाटिा और विजय वर्मा के प्यार की शुरुआत हुई थी और 2025 में उनका ब्रेकअप हो गय़ा. उसके बाद एक्टर का नाम फातिमा सना शेख से भी जुड़ा.

ये भी पढ़ें:-O'Romeo Star Cast Fees: शाहिद कपूर पर हुई पैसों की बारिश, इन दो कलाकारों ने फ्री में किया काम

Published at : 15 Feb 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Vijay Verma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Breaking: बढ़ते विवाद के बीच Harshvardhan Sapkal का बड़ा बयान | ABP News
Mahashivratri पर बाबा महाकाल का 'महाश्रृंगार', अलौकिक स्नान देख मंत्रमुग्ध हुए भक्त | Ujjain
Top News:अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
Sadhguru ने बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी, बोले “हम हमेशा आज के लिए तैयार रहते हैं”
T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
शिक्षा
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
इस देश में बढ़ेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस, जानें किस देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होगा नुकसान?
हेल्थ
Skin Signs of Diabetes: भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
भारत में 10 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के मरीज, स्किन पर ये 7 संकेत कभी न करें इग्नोर
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget