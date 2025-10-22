'आनंदी' से शादी के 1 महीने बाद ही परेशान हुए मिलिंद, कह डाली ये बड़ी बात

टीवी की एक्ट्रेस अविका गौर और मिलिंद चांदवाणी ने हाल ही में शो “पति पत्नी और पंगा” के दौरान शादी रचाई थी. दोनों की ये शादी काफी चर्चा में रही और उनके फैंस ने इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटाया. अविका और मिलिंद की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा रही, क्योंकि दोनों की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की फेवरेट रही है. शादी के बाद कपल ने उसी शो में अपनी पहली रसोई भी पूरी की.

शादी के बाद भी कायम है वही प्यार

शादी के बाद जब दोनों से उनकी नई जिंदगी को लेकर सवाल पूछा गया, तो अविका ने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया. टेली मसाला को दिए इंटरव्यू में अविका से पूछा गया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आए हैं? इस पर अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, “सच कहूं तो कुछ भी नहीं बदला है. अभी भी मिलिंद आधी रात को उठकर मुझसे बातें करता है, जैसे पहले करता था. हमारी लाइफस्टाइल और रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा ही है

शादी के बाद बढ़े अविका के ड्रामे

वहीं, मिलिंद ने इस बात पर मजाकिया अंदाज में कहा कि शादी के बाद अविका के “ड्रामे” बढ़ गए हैं. उन्होंने हंसते हुए बताया, पहले वो हफ्ते में 1-2 बार ड्रामा करती थी, अब तो रोज का रूटीन बन गया है. अब तो उसका कहना है—‘मैं बीवी हूं, मेरा हक है ड्रामा करना.’

शादी के बाद मस्ती भरी नोकझोंक

इस पर अविका ने भी हंसते हुए हामी भरी और कहा कि शादी के बाद थोड़ा नाटक तो बनता है, यही असली मजा है. मिलिंद ने फिर मस्ती करते हुए कहा, “मैं अब फंस गया हूं, कोई मुझे बचा लो. मैं कुछ नहीं बोल सकता, वरना मामला और बिगड़ जाएगा. सारे पति जो ये सब झेल रहे हैं, वो मुझे बताएं कि कैसे संभालते हैं अपनी बीवियों को? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि ‘मैं बीवी हूं, मेरा हक है’ वाली लाइन से कैसे बचा जाए.”

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

कुल मिलाकर, शादी के बाद भले ही अविका और मिलिंद की जिंदगी में बहुत कुछ न बदला हो, लेकिन उनकी मस्ती और प्यार भरी तकरार से ये साफ है कि दोनों एक-दूसरे की कंपनी का खूब आनंद ले रहे हैं. यही कारण है कि फैंस को उनकी जोड़ी इतनी पसंद आती है.