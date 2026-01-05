दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर दीपिका मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम कर रही हैं. वहीं जन्मदिन पर अभिनेत्री ने नए और युवा क्रिएटिव टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की है. इसके तहत उन्होंने ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ लॉन्च किया है.

क्या है दीपिका पादुकोण का ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’?

सच्ची कहानियों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका ने आज ‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ की शुरुआत का ऐलान किया. यह उनके क्रिएट विद मी प्लेटफॉर्म का अगला कदम है, जिसका मकसद ऐसे नए क्रिएटिव आर्टिस्ट्स को मौका देना है जो इंडियन फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे में उनका टैलेंट देखा जाए, सुना जाए और सही मायनों में सामने आ सके इसलिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है.

यह प्रोग्राम जहां अच्छे और होनहार लोगों को सीखने के मौके देगा, वहीं उन लोगों के लिए भी आगे बढ़ने का मंच बनेगा जिनके पास अपने प्रोजेक्ट को संभालने का अनुभव और हुनर है. इसके पहले चरण में लिखना, निर्देशन, कैमरा, लाइट, एडिटिंग, साउंड, आर्ट, कपड़ों की डिज़ाइन, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और प्रोडक्शन जैसे काम शामिल होंगे.

‘द ऑनसेट प्रोग्राम’ को लेकर दीपिका पादुकोण ने क्या कहा?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए दीपिका ने कहा, “पिछले एक साल से मैं देश और उसके बाहर से बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने और उन्हें देखने, सुनने और अनुभव करने का मंच देने को लेकर बहुत गहराई से महसूस कर रही हूं. द ऑनसेट प्रोग्राम के लॉन्च का ऐलान करते हुए मैं बेहद खुश हूं और अगली पीढ़ी के क्रिएटिव टैलेंट से आप सभी को मिलवाने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है.”

कहां देखा जा सकता है दीपिका का 'द ऑनसेट प्रोग्राम'?

देश और विदेश से क्रिएटिव टैलेंट को पहचानने के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, दीपिका पादुकोण का द ऑनसेट प्रोग्राम अब onsetprogram.in पर देखा जा सकता है, जहां लोग अपना काम भेज सकते हैं और इंडस्ट्री के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका पा सकते हैं.