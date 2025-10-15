महाभारत के 'कर्ण' को हर एपिसोड के लिए मिलती थी इतनी कम सैलरी, जानकर चौंक जाएंगे आप

बीआर चोपड़ा की महाभारत आज भी लोगों को याद है. इसने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी. इस शो के हर किरदार ने लोगों को इंप्रेस किया था और आज भी लोग उन्हें इसी नाम से जानते हैं. महाभारत में कर्ण का किरदार पंकज धीर ने निभाया था. पंकज धीर का लोगों को खूब प्यार मिला. सभी के फेवरेट पंकज धीर का निधन हो गया है. 68 साल की उम्र में वो कैंसर से जंग हार गए हैं.

पंकज धीर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम छा गया है. फैंस और सेलेब्स दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा है कि पंकज इस दुनिया में नहीं रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज को कैंसर था, वो इससे जंग जीत गए थे. लेकिन बीते कुछ महीनों में उनका कैंसर दोबारा लौटा. जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई. पंकज धीर के निधन पर लोग शोक जता रहे हैं.

कितनी थी पंकज की सैलरी

पंकज धीर महाभारत में कर्ण का किरदार निभाकर हर जगह छा गए थे. बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उन्हें इस शो के लिए कितने पैसे मिलते थे. उन्हें शो के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे. रिपोर्ट्स की मानें तो पंकज धीर को शो में एक एपिसोड के लिए सिर्फ 3000 रुपये मिलते थे. उन्होंने महाभारत के 94 एपिसोड किए थे.

पंकज धीर ने अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. उन्होंने कई माइथोलॉजिकल शोज में भी काम किया था. जिसमें चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा जैसे कई शोज शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने सोल्जर, बादशाह, सड़क जैसी फिल्मों में भी काम किया. पंकज की एक्टिंग से हमेशा फैंस इंप्रेस होते रहे हैं. इसी वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे. पंकज धीर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो अपने पीछे पत्नी अनीता धर और बेटे निकितन धीर छोड़ गए हैं.

