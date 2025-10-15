हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं सैफ से प्यार करती हूं; जब करीना ने करिश्मा को बताई थी दिल की बात, जानें- बड़ी बहन ने कैसे किया था रिएक्ट?

Karisma On Kareena-Saif Relationship: द ग्रेट इंडियन कपिश शो में करिश्मा कपूर ने खुलासा किया था कि जब करीना ने उन्हें सैफ से अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था तो उनका रिएक्शन कैसा था?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 15 Oct 2025 02:00 PM (IST)
सैफ अली खान और करीना कपूर खान बॉलीवुड के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक हैं. फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा और आखिरकार अक्टूबर 2012 में इस जोड़ी ने शादी कर ली थी. आज उनके दो बेटे हैं तैमूर और जेह. वहीं करीना और उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर का एक दूसरे से खास बॉन्ड है. वहीं एक शो के दौरान करिश्मा कपूर ने खुलासा किया था कि जब करीना ने उन्हें पहली बार बताया था कि वे सैफ को डेट कर रही हैं तो उनका रिएक्शन कैसा था?

करीना-सैफ के डेटिंग की बात जान कैसा था करिश्मा का रिएक्शन?
बता दें कि कपूर बहनें करीना और करिश्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नज़र आईं थीं. इस दौरान होस्ट कपिल शर्मा के साथ बातचीत के दौरान करिश्मा कपूर ने उस दिन को भी याद किया जब उनकी छोटी बहन ने फ़ोन पर सैफ को डेट करने का खुलासा किया था. राजा हिंदुस्तानी की अभिनेत्री ने कहा, "मुझे याद है कि मैं लंदन में थी, करीना ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहती है, और अपनी बात कहने से पहले उन्होंने मुझे कहीं बैठने के लिए कहा. मैं सोच में पड़ गई कि मैं तो शॉपिंग कर रही हूं और सड़क पर हूं, तो मैं कहां बैठूं?"

लेकिन जिस स्टोर में मैं शॉपिंग कर रही थी, वहां मुझे एक सोफ़ा मिल गया, और उसने मुझे फ़ोन पर कहा, ‘बात ये है कि मैं सैफ से प्यार करती हूं. हम साथ हैं. हम डेट कर रहे हैं,’ और मैं सोफ़े को और कसकर पकड़ना चाहती थी. मुझे यह सब समझने में एक सेकंड लगा. सैफ मेरे दोस्त थे, मेरे को-स्टार थे, है ना?”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

 

करीना कपूर ने किया था सैफ को प्रपोज
इस पर, होस्ट कपिल शर्मा ने करीना कपूर से पूछा कि रिश्ते में पहला कदम किसने उठाया, उन्होंने या सैफ ने? क्रू अभिनेत्री ने जवाब दिया, “मुझे जानते हुए, मैं पहले ही यह कंफेस कर लेती. यह ज़रूरी था कि मैं उसे सीधे बता दूं कि मैं हमारे बारे में क्या महसूस करती हूं, यह ज़रूरी था. सब जानते हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूं. इसलिए, किसी और को बताने से पहले, मुझे उसे पहले बताना था.”

 करिश्मा कपूर ने सैफ-करीना के रिश्ते पर कही थी दिल की ये बात
करिश्मा ने सैफ-करीना के रिश्ते के बारे में अपनी दिल की बात भी शेयर की. उन्होंने कहा, "शुरुआत में यह थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्हें साथ देखकर मुझे खुशी होती है. तब से सैफ के साथ मेरा रिश्ता और गहरा होता गया है, और अब हम एक परिवार की तरह एक करीबी बॉन्ड शेयर करते हैं."

बता दें कि करिश्मा कपूर और सैफ अली खान ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन "हम साथ साथ हैं" में वे एक बेहद पॉपुलर जोड़ी थे.

 

Published at : 15 Oct 2025 01:58 PM (IST)
