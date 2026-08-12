कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलने पहुंचीं दीपिका कक्कड़, खुद का हाल बताकर हुई इमोशनल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलकर फफक पड़ीं दीपिका कक्कड़, खुद का दर्द बयां कर जीता सबका दिल

कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलकर फफक पड़ीं दीपिका कक्कड़, खुद का दर्द बयां कर जीता सबका दिल

Dipika Kakar: दीपिका कक्कड़ इस वक्त कैंसर की जंग लड़ रही हैं. हाल ही में वो कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलने पहुंचीं, जहां अपनी कहानी बताते हुए वो इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 12 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इस वक्त कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. लंबे समय से उनका लीवर कैंसर का इलाज चल रहा है. यही वजह है कि वो अक्सर अस्पताल जाती रहती हैं. कैंसर की जंग के बीच दीपिका हाल ही में एक बार फिर हॉस्पिटल पहुंचीं, लेकिन इस बार अपने इलाज के लिए नहीं, बल्कि कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलने.

दीपिका कक्कड़ ने शेयर किया बर्थडे व्लॉग
दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में अपने बर्थडे का व्लॉग यूट्यूब पर शेयर किया है. इस व्लॉग की शुरुआत में वो बताती हैं कि इस बार अपने जन्मदिन पर वो खुद को एक खास गिफ्ट देने वाली हैं. दरअसल, दीपिका पति शोएब इब्राहिम के साथ कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलने अस्पताल पहुंचीं. इस दौरान वो बच्चों के लिए अपनी तरफ से जरूरत का सामान भी लेकर गईं और उनके साथ कुछ वक्त बिताया. 

कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलकर फफक पड़ीं दीपिका कक्कड़, खुद का दर्द बयां कर जीता सबका दिल

शोएब इब्राहिम संग अस्पताल पहुंचीं दीपिका कक्कड़
इसके बाद दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मुलाकात की. इस दौरान दोनों ने कुछ डॉक्टरों से भी बातचीत की. बच्चों से मिलते वक्त दीपिका काफी इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. वीडियो में दीपिका एक-एक बच्चे के बारे में बताती नजर आ रही हैं. उन्होंने बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और उनके साथ बातचीत भी की.

इमोशनल हुईं दीपिका कक्कड़
इसके बाद दीपिका और शोएब अस्पताल से निकलकर सीधे मरीन ड्राइव पहुंचे, जहां दोनों ने क्वालिटी टाइम बिताया. इस दौरान दीपिका ने कहा, 'टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक कैंसर वार्ड में जाकर उन बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. आज ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है. मुझे बहुत हिम्मत मिली. बच्चों और उनके माता-पिता से मिलकर मुझे खुद एक नई स्ट्रेंथ मिली है. उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे मैं बयां नहीं कर सकती. दर्द बांटने से कम होता है, ये चीज मैंने आज महसूस की.' 

कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलकर फफक पड़ीं दीपिका कक्कड़, खुद का दर्द बयां कर जीता सबका दिल

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कुछ छोटे बच्चे मुझे देखकर घबरा रहे थे...
उन्होंने आगे कहा, 'कुछ छोटे बच्चे मुझे देखकर घबरा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो उन्हें कोई इंजेक्शन या तकलीफ देने आई हैं. कुछ बच्चे काफी कमजोर होने के बावजूद पूरे हौसले के साथ मुस्कुरा रहे थे. मैंने बच्चों से कहा कि हम दोनों एक जैसी बीमारी और एक जैसी थेरेपी से गुजर रहे हैं. मैंने उन्हें अपने हाथ पर लगा आईवी का निशान भी दिखाया.' 

कैंसर से जूझ रहे बच्चों से मिलकर फफक पड़ीं दीपिका कक्कड़, खुद का दर्द बयां कर जीता सबका दिल

दीपिका कक्कड़ ने की डॉक्टर्स, नर्सों और पूरे स्टाफ की तारीफ
एक्ट्रेस ने बच्चों की माताओं के दर्द का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'एक मां के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना कितना हार्टब्रेकिंग होता है, ये मैं समझ सकती हूं. एक मां बहुत परेशान थी, मैंने उन्हें समझाया और उन्हें हिम्मत दी.' दीपिका ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सों और पूरे स्टाफ की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पीडियाट्रिक वार्ड के डॉक्टर और स्टाफ बच्चों की देखभाल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. साथ ही, उन्होंने अस्पताल की साफ-सफाई की भी तारीफ करते हुए इसे बेहद साफ-सुथरा बताया.

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Published at : 12 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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Dipika Kakar Cancer Battle
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