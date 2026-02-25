Rashmika Mandana Vijay Deverakonda Wedding:विजय देवरकोंडा की जब नेशनल टीवी पर खुली थी पोल, शर्म से लाल हो गई थीं रश्मिका मंदाना
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कल यानी 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कपल की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं. इस बीच इन दोनों से जुड़े एक राज का खुलासा हुआ है.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को सात फेरे लेने वाले हैं. ऐसे में उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और उनसे जुड़ी छोटी-छोटी बातों को जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. मालूम वो विजय और रश्मिका ने हाल ही में अपनी शादी की खबरों पर मुहर लगा दी है.
इतना ही नहीं बल्कि ये कपल अपनी शादी से जुड़े हर डिटेल को शेयर भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसी बीच रश्मिका और विजय से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो उस दौरान का है जब विजय और रश्मिका की चोरी सरेआम पकड़ी गई थी.
रणबीर ने रश्मिका को कहा था विजय को फोन करे
दरअसल, रश्मिका जब एनिमल फिल्म का प्रमोशन कर रही थीं, उसी दौरान दोनों के रिश्ते की पोल दुनिया के सामने खुली थी. फिल्म के प्रमोशन के दौरान रश्मिका अपने को-एक्टर रणबीर कपूर और नंदमुरी बालकृष्णा के संग स्टेज पर थीं. इसी दौरान रश्मिका को रणबीर ने कहा कि वो विजय देवरकोंडा को फोन करें.
रश्मिका ने जैसे ही फोन किया विजय ने उनका कॉल उठा लिया. इस दौरान फोन पर रश्मिका के संग विजय बहुत ही प्यार से बात करते हुए नजर आए थे. हालांकि, रश्मिका ने तब विजय को रोका. उन्होंने विजय से कहा कि वो स्पीकर पर हैं.
उसके बाद विजय देवरकोंडा ने बड़े ही शांत तरीके से उनसे बात की. विजय से बात करते हुए रश्मिका मुस्कुरा रही थीं. रश्मिका का शर्माना देख हर कोई हैरान रह गया. उसके बाद विजय देवरकोंडा का नाम लेकर रणबीर कपूर ने रश्मिका की खूब टांग खिंचाई की थी.
उस दौरान रणबीर जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, उससे लोगों को भी समझ आ गया था कि विजय और रश्मिका के बीच कुछ तो चल रहा है. आपको बता दें रश्मिका और विजय अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद ही प्राइवेट रखना पसंद करते हैं. यही वजह है कि शादी से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने रिश्ते को कंफर्म किया है.
