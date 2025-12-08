लाफ्टर शेफ 3: तेजस्वी प्रकाश संग भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का फ्लर्ट, बोले- हम जान दे देंगे

लाफ्टर शेफ 3 खूब पसंद किया जा रहा है. शो टीआरपी में भी टॉप 3 में आ गया है. शो के पिछले सीजन्स को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था और इस बार भी शो ने शुरू होते ही धमाका कर दिया. शो का नया प्रोमो सामने आया है. शो के अपकमिंग एपिसोड में पवन सिंह नजर आने वाले हैं. पवन सिंह शो में अपनी पर्सनैलिटी से जान डाल रहे हैं.

पवन सिंह ने तेजस्वी प्रकाश संग किया फ्लर्ट

प्रोमो में दिखाया गया कि पवन सिंह तेजस्वी प्रकाश के साथ काम कर रहे होते हैं. तो तेजस्वी प्रकाश कहती हैं- इस शो में जो भी गेस्ट आए उसमें सबसे बेस्ट आप हो. तो ये सुनकर पवन सिंह कहते हैं- ऐसे मत बोलो नहीं तो हम जान दे देंगे. तो करण कुंद्रा कहते हैं- जान देनी ही पड़ जाएगी थोड़ी देर और रुकोगे तो. फिर पवन सिंह कहते हैं ऐसी चीजों के लिए जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं.

कृष्णा अभिषेक ने करवाया पवन सिंह से काम

कृष्णा अभिषेक पवन सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं- मैं सब कुछ कर लूंगा बस मुझे प्याज काटनी नहीं आती है. तो फिर पवन सिंह कहते हैं प्याज मैं काट दूंगा. तो कशमीरा शाह पवन सिंह से कहती हैं कि ये ऐसे ही छोड़कर भागता है. फिर पवन सिंह कहते हैं- अरे यार अपना काम छोड़कर हमको दे दिया. हमको काम पर लगा दिया. ऐसा चोखा खिला दूंगा कि तीन तक बाथरूम से बाहर नहीं निकलेंगे. तो कृष्णा अभिषेक कहते हैं- भैया हमारे स्टार हैं.

वहीं कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा भी शो में नजर आने वाले हैं. वो शो में अपनी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को प्रमोट करने आए हैं. शो में कपिल अपनी कॉमेडी का तगड़ा लगाते हैं और सभी को खूब हंसाते हैं. सोशल मीडिया पर ये प्रोमो वायरल है.