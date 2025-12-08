बिग बॉस 19 के बाद अमाल मलिक ने फ्रेंड्स -फैमिली संग किया सेलिब्रेट, मां ने कह दी ये बात

बिग बॉस 19 काफी चर्चा में रहा. शो का ग्रैंड फिनाले इमोशन्स से भरा रहा. विनर गौरव खन्ना बने. फरहाना भट्ट फर्स्ट रनरअप और प्रणीत मोरे सेकंड रनरअप रहे. तान्या मित्तल थर्ड रनरअप रहीं. अमाल मलिक चौथे रनरअप रहे. शो काफी पसंद किया गया. अब शो से बाहर आने के बाद अमाल मलिक ने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया.

सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हैं. वीडियोज में अमाल को केक काटते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान उनके भाई अरमान मलिक और मां ज्योति मलिक भी साथ थीं. वीडियो में सभी लोग हैप्पी बर्थडे गाते दिख रहे हैं. अमाल की मां ज्योति कहती हैं कि ये अमाल का नया बर्थ है. बिग बॉस की जर्नी अमाल के लिए लाइफ चेंजिंग जर्नी रही है. वहीं एक वीडियो अमाल को फिनाले की परफॉर्मेंस को देखते हुए देखा जा सकता है. अमाल के साथ जितने भी लोग थे वो सभी अमाल के लिए चियरअप करते नजर आए.

Finally, he is with his people and in his happy place



Happy him, happy us.🫶🏻



His mom said: “This is the birth of a new Amaal, and I am proud of you.”

Yes aunty, we are also proud of him.



OUR PRIDE AMAAL#AmaalMallik #AmaalMallik𓃵 pic.twitter.com/5HANpxho4U — Gopika (@Gopika_11) December 7, 2025

अरमान का भाई अमाल के लिए नोट

बिग बॉस 19 फिनाले के बाद अरमान ने अपने भाई के लिए एक नोट लिखा. उन्होंने लिखा कि उन्हें अमाल पर गर्व है. अरमान ने लिखा, 'ऊपर-नीचे लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. आपने इस जर्नी को साहस, हिम्मत के साथ जिया. दुनिया ने आपकी सच्चाई देखी. मैं आपके गर वापस आने का इंतजार कर रहा हूं ताकि आपके म्यूजिक के साथ हम फिर से मैजिक कर सके. मुझे आपके ऊपर बहुत गर्व है.'

बिग बॉस में अमाल की जर्नी काफी अच्छी रही. उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ने फैंस को इंप्रेस किया. अमाल ने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी. शुरुआत में तान्या मित्तल के साथ उनका बॉन्ड दिखा था. हालांकि, बाद में उन्होंने इस बॉन्ड को खत्म कर दिया था.