स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के लिए नॉयना सिरदर्द बन गई है. हालांकि, तुलसी को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है.'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अभी तक देखने को मिला कि तुलसी को मिहिर सच बताने की कोशिश करता है.

लेकिन तुलसी तो अलग ही बातें करती है. वो मिहिर को नॉयना से माफी मांगने को कहती है. वहीं, नॉयना एक बार फिर से मिहिर संग घूमने का प्लान बना रही होती है. दूसरी तरफ सगाई के दौरान भी अंगद सिर्फ वृंदा के बारे में ही सोचता है. इसी बीच 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं.

नॉयना चलेगी नई चाल

जल्द ही आप देखेंगे कि तुलसी से मिहिर झूठ नहीं बोल पाता है. उसे इस बात का अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा होता है कि उसने तुलसी को सच नहीं बताया.नॉयना मौका देख एक बार फिर से नई चाल चलने वाली है. मिहिर को वो अपने एक्स के बारे में खुलकर बताएगी.

मिहिर को नॉयना के दिखाने की कोशिश करती है कि उसे जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिला है. नॉय़ना की बातें सुन मिहिर इमोशनल हो जाता है. वहीं, वृंदा के संग सुहास जन्मदिन मनाने का फैसला करता है. वो वृंदा को लेकर एक होटल रूम में जाएगा.

वृंदा की इज्जत पर हाथ डालेगा सुहास

ऐसे में वृंदा को सुहास एक कमरे में जाने के लिए कहेगा. सुहास को वृंदा मना नहीं कर पाएगी. सुहास से वृंदा पूछेगी कि आखिर होटल करने के लिए उसके पास पैसे कहां से आए. लेकिन, वृंदा से सुहास जन्मदिन मनाने के लिए कहेगा. मौका पाते ही वृंदा की इज्जत पर सुहास हाथ डालने वाला है.

इधर, अपनी मंगेतर के संग अंगद डेट पर जाएगा. अंगद इस दौरान देखेगा कि वृंदा भी सुहास के संग होटल में आई है. वृंदा डरी सहमी रहती है जिसे देख अंगद को शक होता है. वो वृंदा का पीछा करने लगता है. अंगद को वृंदा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है.

आवाज सुन अंगद उसके कमरे में घुस जाएगा, जहां वृंदा का हाल देख उसे गुस्सा आने वाला है. वृंदा के सामने अंगद सुहास की धुलाई करने वाला है. अंगद फैसला कहता है कि वो सुहास से वृंदा की शादी नहीं होने देगा. वो तुलसी को ये बात बताता है. हालांकि, अंगद को तुलसी वृंदा से दूर रहने के लिए कहती है.

