रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. ईशानी की हरकतों की वजह से कोठारी और शाह परिवार के लोगों का जीना हराम हो चुका है. वसुंधरा के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उसका परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है.

शो में अभी तक आपने देखा, ईशानी की याद में अनुपमा बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएगी. देविका को गले से लगाकर अनुपमा बहुत रोने वाली है. इस बीच पाखी और तोषु में बहस होगी. ईशानी को इस बीच अपने प्राइवेट फोटोज देखने को मिलते हैं.

ईशानी करेगी जान देने की कोशिश

उसके बाद शो की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है. अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि इन सब चीजों से परेशान होकर ईशानी नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश करती है. इधर, पाखी के संग भाई दूज मनाने से तोषु इंकार कर देता है.

वहीं, परिवार के सभी लोग ईशानी को लेकर अस्पातल पहुंचते हैं. ईशानी की हालत रास्ते में ही बहुत खराब हो जाती है. ऐसे में अनुपमा को फोन कर पाखी उसे बुला लेती है. बिना देर किए अनुपमा अस्पताल पहुंचती है. वहीं, अंश भी भाई दूज के मौके पर शाह हाउस आने वाला है.

माही करना चाहती है बिजनेस तबाह

हालांकि, उससे पहले राही से अंश टीका करवाता है लेकिन माही से टीका करवाने से मना कर देता है. वो माही की शक्ल तक देखने से इंकार करता है. अंश कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही बहन है और वो राही है. जब अंश से पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो कहता है कि माही बिजनेस को तबाह करना चाहती है.

इतना ही नहीं वो ये भी कहता है कि माही को गौतम से प्यार हो गया है और उससे शादी करने की प्लानिंग कर रही है. इस बात को सुन हर कोई हैरान हो जाता है. सच सामने आते ही अनुपमा का एक बार फिर से माही पर गुस्सा फूटने वाला है. इधर, अनुपमा अब ईशानी के गुनेहगार की तलाश में लगने वाली है. वो पुलीस की मदद से उस लड़के के पास से ईशानी की तस्वीरें डिलीट करवाएगी.

