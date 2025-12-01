स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. नॉयना ने ठान लिया है कि वो मिहिर और तुलसी को अलग करके रहेगी. ऐसे में उसने नए-नए प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं. नॉयना अब झूठी शादी करने का दिखावा कर रही है.

इस बीच में वो बार-बार मिहिर को प्यार का एहसास दिलवाने की कोशिश करती है. हालांकि, मिहिर कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता. इस पर नॉयना कहती है कि फिर तुम तुलसी से प्यार करते है. मिहिर कहता है कि वो तुलसी से भी उतना प्यार नहीं करता है.

तुलसी को पता चलेगी मिहिर-नॉयना की सच्चाई

लेकिन उससे भी नहीं करता. इधर, मिहिर बार-बार तुलसी को फोर्स करता है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स एक्सेप्ट कर ले. हालांकि, अभी तक तो तुलसी ठाल-मटोल कर रही थी. लेकिन, अब वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी. क्योंकि, उसे अब मिहिर और नॉयना की सच्चाई के बारे में कहीं ना कहीं पता चल चुका है.

दरअसल, तुलसी के एक डिटेक्टिव हायर किया है ,जिससे वो रणविजय की सच्चाई को सबके सामने ला सके. वहीं, नॉयना के होने वाले पति ने भी उसी डिटेक्टिव को उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा है. ऐसे में डिटेक्टिव के हाथ मिहिर और नॉयना की फोटो लग जाती है.

वो जब तुलसी से मिलने पहुंचता है तो वहां मिहिर को देख चौंक जाता है. जल्द ही शो में बड़ा धमाका होने वाला है और सबके सामने मिहिर और नॉयना की सच्चाई आने वाली है.दूसरी ,तरफ मिहिर कहीं जा रहा होता है इस दौरान उसकी नजर अंगद पर पड़ती है.

मिहिर और अंगद होंगे इमोशनल

अंगद को देख मिहिर इमोशनल हो जाता है. इधर, अंगद भी अपने पिता को देख इमोशनल होता है और दूर से ही हाथ जोड़ लेता है. मिहिर गाड़ी से उतरकर अंगद से मिलना चाहता है. इसी बीच वो वृंदा को देखता है. ऐसे में मिहिर को अंगद और वृंदा की शादी वाली बातें याद आ जाती हैं, इतना ही नहीं उसे ये भी याद आता है कि कैसे अपने बेटे को घर से बाहर निकाला था.

उसके बाद वो दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है.इधर, तुलसी जब प्रॉपर्टी के पेपर्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो किरण उससे पूछता है कि भाभी पहले तो आप पेपर्स लेने से इंकार रह रही थीं. अब क्या हुई. तुलसी जवाब में कहती है कि अगर मिहिर मेरे नाम सबकुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी. तुलसी की बातें सुन किरण चौंक जाता है.

