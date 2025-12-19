रुपाली गांगुली का शो अनुपमा पिछले काफी महीनों से टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है. इसके पीछे की वजह है मेकर्स की मेहनत. क्योंकि, मेकर्स शो में आए दिन ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दर्शकों के अंदर शो को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती रहे.

यही वजह है कि शो की कहानी में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है.इतना ही नहीं बल्कि काफी तेजी से अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है. शो में अब तक देखने को मिला, अनुपमा के पास रजनी आती है और वो भारती का हाथ अपने बेटे वरुण के लिए मांगती है.

ईशानी करेगी बद्तमीजी

भारती का रिश्ता आते देख अनुपमा बेहद खुश होती है. अनुपमा ये बात भारती को बताती है. दूसरी तरफ शादी के नाम से वरुण डर रहा होता है. लेकिन, उसके उसकी मां रजनी भरोसा दिलाती है कि भारती से वो उसकी शादी नहीं होने देगी. इसी बीच सेट पर ईशानी बद्तमीजी कर देती है.

ईशानी की हरकतों को देख अनुपमा का गुस्सा फूट जाता है वो उसको खूब खरी-खोटी सुनाती है. अनुपमा की कहानी में आगे कई ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं.शो में देखने को मिलेगा कि राही का टीचर अब गौतम से मिलेगा. उसे गौतम यकीन दिलवा देगा कि राही उसे पसंद करती है.

उसके बाद ये शख्स राही को फॉलो करना शुरू कर देता है. अपने टीचर की वजह से राही बुरी तर फंसने वाली है. राही और प्रेम के बीच इस शख्स को लेकर झगड़ा भी होने वाला है. परिवार को जल्द ही राही और प्रेम के झगड़ों के बारे में पता चल जाएगा. माही इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है.

माही परिवार के सामने राही को बद्चलन बताने वाली है. इस बात को सुन राही और प्रेम दोनों का गुस्सा फूटने वाला है.रिपोर्ट के अनुसार भारती की शादी की रस्मों के बीच ही अनुपमा चॉल के लोगों से पेपर्स साइन करवा लेगी. इस बीच, चॉल में काफी हंगामा होगा. क्योंकि, रजनी चॉल को तोड़ने के लिए बुल्डोजर भेज देगी. उसके बाद भारती और वरुण की शादी टूटने वाली है.वहीं, अनुपमा और रजनी में दुश्मनी की शुरुआत होगी.

