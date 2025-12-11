क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. अपनी शादी में ही परी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है. शो में अब तक आपने देखा कि शादी के मंडप में तुलसी और मिहिर पर रणविजय नकली गहने देने के आरोप लगाता है. परी को इस बारे में पता चलता है तो उसे सदमा लग जाता है.

रणविजय से परी झगड़ा करना शुरू कर देती है. परिवार के सामने रणविजय को परी खूब जलील करेगी. परी से तुलसी कहती है कि शादी के बाद रणविजय उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा. इसी बीच परी और रणविजय की जिंदगी में बड़ा बलाल मचने वाला है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि परी को समझ आ गया है कि रणविजय उसके लायक नहीं है.

तुलसी के हाथ लगेगी मिहिर-नॉयना की फोटो

ऐसे में अपनी मर्जी से परी अब रणविजय को छोड़ देगी. हालांकि, रणविजय उसे मनाने की कोशिश करता है. लेकिन अब परी उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आएगी. बिना देर किए रणविजय संग परी अपनी शादी तोड़ लेगी. मिहिर ये सब देख इमोशनल हो जाएगा. इसी बीच तुलसी के हाथ एक तस्वीर लगेगी, जिसमें मिहिर और नॉयना एक-दूसरे को हग करते दिखेंगे.

इस तस्वीर को देखने के बाद तुलसी के होश उड़ने वाले हैं. ऐसे में वो मिहिर को छोड़ने का फैसला करेगी. तुलसी को मिहिर समझाने की कोशिश करेगा कि वो उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है. हालांकि, इस बार तुलसी को मिहिर की किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा. शो में अब जल्द ही 6 सालों का लंबा लीप दिखाया जाएगा.

लीप के बाद तुलसी की जिंदगी पूरी तरह से पलटने वाली है. मिहिर से अलग होने के बाद तुलसी चॉल में जिंदगी व्यतीत करेगी. इस दौरान वो अपने पुराने दिनों को याद करेगी. तुलसी को याद आएगा कि मिहिर ने उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया है. तुलसी के जाने के बाद भी नॉयना के प्यार को मिहिर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. ऐसे में तुलसी की यादों के सहारे ही मिहिर जिंदगी गुजारेगा. वहीं, अपना दर्द तुलसी जमाने से छिपाएगी.

