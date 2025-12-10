स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों तुलसी चारों तरफ से फंस गई है. मिहिर और तुलसी मिलकर भी परी की शादी को नहीं रोक पा रहे हैं. शो में अब तक आपने देखा कि रणविजय का सच जानने के बाद भी परी उसे सपोर्ट करती है. परी इस बार सिर्फ तुलसी को ही नहीं बल्कि मिहिर को भी बुरी तरह से जलील करेगी.

परिवार के लोगों को परी याद दिलवाती है कि वो गोद ली हुई बेटी है.इतना ही नहीं बल्कि वो कहती है कि अगर रणविजय संग शादी नहीं हुई तो वो फांसी लगा लेगी. इस बात को सुन तुलसी का गुस्सा फूटता है. मिहिर भी तुलसी के सामने खूब रोता है. तुलसी और मिहिर को एक साथ देख नॉयना का दिमाग खराब हो जाता है.

रणविजय की सच्चाई आएगी सामने

इस बीच शो की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है.शो में आप देखेंगे कि परी को ऐसा लगता है कि तुलसी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है. परी को ये बात नहीं पता है कि तुलसी ने रणविजय के पीछे डिटेक्टिव को छोड़ रखा है.शादी के मंडप तक तुलसी ये साबित कर देगी कि मिहिर के परिवार को रणविजय पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है.

सबसे सामने तुलसी ये बताएगी कि रणविजय शादी के बाद परी के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहा है.तुलसी जो सबूत दिखाती है उससे परी समझ जाएगा कि वो कितनी गलत थी. ऐसे में तुलसी को एक और मौका मिलेगा और वो परी की शादी तोड़ देगी.इसी बीच तुलसी के हाथ मिहिर और नॉयना की फोटो लगेगी.

इस फोटो में मिहिर और नॉयना एक दूसरे को हग कर रहे होंगे.तुलसी को पता चल जाएगा कि मिहिर उसे धोखा दे रहा है.मिहिर को हासिल करने के लिए नॉयना अपने कमरे में फांसी लगाने का नाटक करेगी. मिहिर को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा वो गुस्सा हो जाएगा और नॉयना की जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगा.वो नॉयना की जान बचाने वाला है.एक बार फिर से मिहिर को नॉयना ब्लैकमेल करने वाली है. इस बार तुलसी के सामने नॉयना मिहिर पर अपना हक जताएगी. इस बात को जानने के बाद तुलसी हैरान रह जाएगी.

