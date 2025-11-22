रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है. अनुपमा के मुंबई जाने के बाद शाह हाउस बिखर गया है.वहीं, अनुपमा ने फैसला किया है कि वो नई शुरुआत करेगी. शो में अभी तक देखने को मिला कि परी और ईशानी को पकड़ने के लिए अनुपमा ऑटोवाली बन जाएगी.

परी और ईशानी को लेकर अनुपमा फिल्मसिटी जाती है. उससे पहले अनुपमा 50 लोगों के लिए खाना बनाती है. इस दौरान चॉल की औरतें अनुपमा की मदद करेंगी. इसी बीच अनुपमा की कहानी में बड़ा बवाल मचने वाला है.अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक बड़ा रिस्क लेने वाला है.

राही को पढ़ाई पूरी करने के लिए कहेगा प्रेम

राही को प्रेम ये बात बताएगा. इस दौरान राही को प्रेम पूरी तरह से सपोर्ट करेगी.इधर, राही की पढ़ाई में प्रेम उसकी मदद करेगा. राही से प्रेम कहता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे बिजनेस में हाथ बटाना है. प्रेम को इस दौरान पता चलेगा कि फिल्मसिटी में अनुपमा खाना लेकर पहुंची है.

सेट पर अनुपमा के हाथ का खाना हर किसी को बेहद पसंद आने वाला है. इसके साथ ही अनुपमा को रोजाना फिल्मसिटी खाना पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है. वहीं, अनुपमा की आंखे फिल्मी दुनिया को देख फटी की फटी रह जाएंगी.

अंश होगा परेशान

अनुपमा रातों रात अपने खाने की वजह से फिल्मसीटी में पॉपुलर हो जाएगी. इसके साथ ही परी को भी सेट पर काम मिल जाएगा.इधर, अंश नौकरी के बिना बेहद परेशान रहने वाला है. वहीं,तोषु और पाखी अपने बच्चों की चिंता करने वाले हैं.

दूसरी तरफ मागी कोशिश करेगी कि गौतम और उसके बीच दूरियां कम हो जाएं. इस काम को अंजाम देने के लिए प्रार्थना के बच्चे पर माही बुरी नजर डालेगी.माही को इस बीच ये भी पता चलेगा कि प्रार्थना से अलग होते गौतम ने एक और शादी कर ली थी. माही को ये सच्चाई जान जोरदार झटका लगेगा.

