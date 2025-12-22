रुपाली गांगुली के शो 'अनपुमा' को टीआरपी लिस्ट में फिर से नंबर वन पर लाने के लिए मेकर्स कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं. फिर चाहे कहानी को कोई भी मोड़ क्यों ना देना पड़े. कुछ वक्त पहले शो में रजनी की एंट्री हुई थी, जो अनुपमा की सहेली होने के साथ-साथ उसके समधी पराग की एक्स गर्लफ्रेंड भी निकली.

अब पराग और रजनी दोनों मिलकर अनुपमा की चॉल के पीछे पड़ चुके हैं. वहीं, शो में राही के प्रोफेसर के तौर पर एक और शख्स की एंट्री करवाई गई, जिसका नाम दिवाकर है. शो में दिखाया जा रहा है कि दिवाकर अब राही के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है.

अब तो राही को भी उसके नियत पर शक होने लग है. वहीं, गौतम ने प्लान बना लिया है कि दिवाकर की नियत का फायदा उठाकर वो राही और प्रेम के रिश्ते को तुड़वाकर रहेगा. उसके बाद शो में रजनी के बेटे वरुण की एंट्री हुई, जिसका इस्तेमाल उसकी खुद की मां मोहरे की तरह कर रही है.

रजनी कर रही है बेटे की शादी का ढोंग

रजनी अपने बेटे वरुण का इस्तेमाल कर चॉल को अनुपमा से छीनना चाह रही है. ऐसे में वो वरुण की शादी चॉल में रहने वाली भारती से फिक्स करवा देती है. शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी है. हालांकि, रजनी अपने बेटे की शादी का ढोंग कर रही है. जैसे ही अनुपमा पेपर्स पर साइन कर देगी, रजनी अपने बेटे की शादी तोड़ देगी.

वहीं, अब शो में एक और नई एंट्री हुई है. लेटेस्ट प्रोमो के अनुसार ये नई एंट्री अनुपमा और राही के रिश्ते में एक बार फिर से दरार लेकर आने वाली है. जी हां, शो में प्रेरणा नाम की एक लड़की की एंट्री दिखाई गई है. दरअसल, प्रेरणा की एंट्री क्रिसमस के मौके पर होती है.

अनुपमा और राही की खुशियां छीनेगी प्रेरणा

इधर, राही खुशी-खुशी अपनी मां से मिलने आ रही होती है, वहीं, उसी नजर प्रेरणा पर पड़ती है. प्रेरणा अनुपमा को हग कर रही होती है. इतना ही नहीं प्रेम को देख प्रेरणा कहती है कि जो चीज उसे पसंद आ जाती है वो उसे अपना बना लेती है. फिर वो चीज चाहे किसी की क्यों ना हो.

राही ये बात सुन घबरा जाती है और प्रेम की तरह देखने लगती है. इसके अलावा राही को प्रेरणा और अनुपमा का क्लोज बॉन्ड पसंद नहीं आता. जैसे ही अनुपमा अपनी बेटी के पास आती है राही उस पर गुस्सा हो जाती है. प्रेरणा को रजनी और पराग की नाजायज बेटी बताया जा रहा है.

