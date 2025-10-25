हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: तुलसी ने पार्वती संग रीयूनियन पर तोड़ी चुप्पी, स्मृति ईरानी ने साक्षी तंवर की तारीफ में कही ये बात

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: तुलसी ने पार्वती संग रीयूनियन पर तोड़ी चुप्पी, स्मृति ईरानी ने साक्षी तंवर की तारीफ में कही ये बात

स्मृति ईरानी इन दिनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू' में तुलसी की भूमिका में नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्हें महा एपिसोड के दौरान साक्षी तंवर के संग स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखा गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 05:45 PM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में स्मृति ईरानी को उनके परफॉर्मेंस के लिए खूब प्यार मिल रहा है. एकता कपूर के शो में स्मृति ईरानी एक बार फिर से तुलसी की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं. हाल ही में कहानी घर-घर की पार्वती उर्फ साक्षी तंवर ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कैमियो किया.

अब हाल ही में स्मृति ईरानी ने साक्षी तंवर संग कई सालों पर स्क्रीन शेयर करने पर खुलकर बात की. News18 Showsha को दिए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने अपने इमोशन बयां किए. स्मृति ने कहा,'एक प्रोफेशनल और एक व्यक्ति के तौर पर साक्षी बेहद प्रतिभाशाली हैं साथ ही अच्छे स्वभाव वाली और अच्छे दिल वाली भी हैं.

2018 में बेबी गर्ल को लिया गोद

इतने सालों के बाद न केवल उनसे मिलना बल्कि उनके साथ काम करना भी बेहद खुशी की बात है.' स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि मां बनने के बाद साक्षी तंवर काफी बदल चुकी हैं. आपको बता दें कि साक्षी ने 2018 में एक बेबी गर्ल को गोद लिया.

 
 
 
 
 
स्मृति ने कहा,'एक नई मां के तौर पर बच्चे के साथ साक्षी को देख बहुत सारी यादें ताजा हो गईं. इंसान के रूप में वो बेहद ही गर्मजोशी से भरी हुई हैं और बहुत शांत हैं. प्रोफेशनल के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करना जो बेहद सुंदर और आकर्षक हो अपने आप में एक खुशी है.'

मालूम हो स्मृति ईरानी और साक्षी तंवर दोनों ने ही 2000 के दशक में इंडियन टेलीविजन पर राज किया.'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'कहानी घर-घर की' की वजह से दोनों उस दौर की क्वीन बन गई थीं. दोनों ही शोज को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था.

Published at : 25 Oct 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Sakshi Tanwar Smirti Irani
