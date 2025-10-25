हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोशल मीडिया की वजह से इस हसीना को नहीं मिल रहा है काम, अब छलका दर्द

सोशल मीडिया की वजह से इस हसीना को नहीं मिल रहा है काम, अब छलका दर्द

कई सेलेब्स ने ऐसी ऐसी घटना का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया फॉलोवर्स देखकर ही इन दिनों काम दिया जाता है. हाल ही में एक एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर मदद मांगी है. क्योंकि, उन्हें काम नहीं मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

संध्या मृदुल या हैं आपको? इस हसीना को हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और पेज 3 जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है. हालांकि, टैलेंट से भरपूर इस हसीना के लिए अब काम मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. इसके पीछे की वजह है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों फॉलोवअर्स की संख्या पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.

संध्या ने बताया कि उन्हें काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं. संध्या ने इस दौरान कहा कि जब उन्हें काम नहीं मिलेगा और कोई काम नहीं देगा तो वो मशहूर कैसे होंगी. अगर वो मशहूर नहीं होंगी तो उन्हें फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे.

फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे?

आपको बता दें कि संध्या ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया है.संध्या ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा,'एक नया सिचुएशन है भाई कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा. भाई अगर काम नहीं मिलेगा, तो आदमी फेमस कैसे होगा? अगर फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होगा तो काम कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप.

बड़ी असमंजस वाली बात है ये.' संध्या ने ये भी कहा कि उनके पास जो पहले से जो काम था, वो भी उन्होंने खो दिया क्योंकि उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं. इसके अलावा, उनके मैनेजर कहा कि वो अमीर दिखती हैं. संध्या बोलीं,'ऊपर से मैनेज कह रही है, मैम वो काम आपके हाथ से निकल गया क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स कम थे और आपका लुक ना अमीरों वाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandhya Mridul (@sandymridul)

मेरी लुक ही अमीर रहेगी फिर मैं नहीं

आप अमीर दिखती हैं. भाई मेरा लुक रिच है, मैं नहीं...क्योंकि काम नहीं दोगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फेमस नहीं होंगे, फेमस नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा..तो मेरी लुक ही अमीर रहेगी फिर मैं नहीं.प्लीज मदद करें.'

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नशे में बहकेगा मिहिर, तुलसी के पीठ पीछे नॉयना संग बिताएगा रात? शो में आएंगे कई बड़े ट्विस्ट

 

Published at : 25 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Tags :
Sandhya Mridul
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement

वीडियोज

MP News: इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के बाद सरकार पर उठे सवाल
Meerut News: SC के आदेश के बाद Meerut में गरजा बुलडोजर, देखिए वीडियो
Bihar Elections 2025: मुसलमानों का Mahagathbandhan से मोहभंग?AIMIM अध्यक्ष शौकत अली के पोस्ट पर बवाल
Maharsahtra News: हाफिज नगर में बिल्डिंग गिरने की घटना आई सामने, देखिए वीडियो
Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
ओटीटी
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हुईं ये जबरदस्त फिल्में और सीरीज, वीकेंड में होगा अच्छा टाइमपास
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Iran Currency: भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
भारत से 10,000 लेकर भी जाएंगे तो इस मुस्लिम देश में बन जाएंगे बड़े अमीर, जानें कितनी कमजोर है यहां की करेंसी
ट्रेंडिंग
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल
एआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget