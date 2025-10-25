सोशल मीडिया की वजह से इस हसीना को नहीं मिल रहा है काम, अब छलका दर्द
कई सेलेब्स ने ऐसी ऐसी घटना का जिक्र किया है कि सोशल मीडिया फॉलोवर्स देखकर ही इन दिनों काम दिया जाता है. हाल ही में एक एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर मदद मांगी है. क्योंकि, उन्हें काम नहीं मिल रहा है.
संध्या मृदुल या हैं आपको? इस हसीना को हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और पेज 3 जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है. हालांकि, टैलेंट से भरपूर इस हसीना के लिए अब काम मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. इसके पीछे की वजह है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों फॉलोवअर्स की संख्या पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.
संध्या ने बताया कि उन्हें काम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं. संध्या ने इस दौरान कहा कि जब उन्हें काम नहीं मिलेगा और कोई काम नहीं देगा तो वो मशहूर कैसे होंगी. अगर वो मशहूर नहीं होंगी तो उन्हें फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे.
फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे?
आपको बता दें कि संध्या ने फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काम किया है.संध्या ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा,'एक नया सिचुएशन है भाई कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा. भाई अगर काम नहीं मिलेगा, तो आदमी फेमस कैसे होगा? अगर फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होगा तो काम कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप.
बड़ी असमंजस वाली बात है ये.' संध्या ने ये भी कहा कि उनके पास जो पहले से जो काम था, वो भी उन्होंने खो दिया क्योंकि उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं. इसके अलावा, उनके मैनेजर कहा कि वो अमीर दिखती हैं. संध्या बोलीं,'ऊपर से मैनेज कह रही है, मैम वो काम आपके हाथ से निकल गया क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स कम थे और आपका लुक ना अमीरों वाला है.
मेरी लुक ही अमीर रहेगी फिर मैं नहीं
आप अमीर दिखती हैं. भाई मेरा लुक रिच है, मैं नहीं...क्योंकि काम नहीं दोगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फेमस नहीं होंगे, फेमस नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा..तो मेरी लुक ही अमीर रहेगी फिर मैं नहीं.प्लीज मदद करें.'
