'केबीसी' में कृष्णा अभिषेक के हाथ लगा जैकपॉट, 100 करोड़ कमाने के राज से उठाया पर्दा

कॉमेडियन और अभिनेता कृष्णा अभिषेक हाल ही में रियलिटी गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ में सुनील ग्रोवर के साथ बतौर अतिथि शामिल हुए. इस दौरान न सिर्फ उन्होंने अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया बल्कि उनके सामने परफॉर्म भी किया. इतना ही नहीं उन्होंने शो में 100 करोड़ भी कमा डालें.

कैसे कृष्णा अभिषेक ने कमाया 100 करोड़

कृष्णा अभिषेक ने होस्ट अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘डॉन’ के लोकप्रिय गाने 'खइके पान बनारस वाला' पर परफॉर्म किया और इसे 100 करोड़ रुपए जीतने के समान बताया.

कृष्णा अभिषेक ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया कि वह बचपन में 'खइके पान बनारस वाला' पर डांस किया करते थे, जिससे यह उनके लिए एक यादगार पल बन गया.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने पोस्ट किया, 'आज 100 करोड़ रुपए जीत गए. बचपन में जिस गाने पर डांस करता था, इस गाने को मैंने बच्चन साहब के सामने परफॉर्म करने के लिए चुना. लोग केबीसी से 7 करोड़ रुपए जीत के जाते हैं, मैंने 100 करोड़ रुपए कमाए.'

बिग बी संग मंच शेयर करना सौभग्य की बात है

इससे पहले कृष्णा ने एक पोस्ट में बताया था कि अमिताभ बच्चन के साथ मंच साझा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कृष्णा ने लिखा, 'वह इंसान जिसने हम सबको प्रेरित किया है, वो कहते हैं न कि आदमी देखकर सीखता है और हम आपसे ही सब कुछ सीख रहे हैं. हमें आप लोगों के साथ मंच साझा करने का सौभाग्य मिला. अमिताभ बच्चन सर के साथ इस एपिसोड की शूटिंग में बहुत आनंद आया. इस सप्ताह इसे जरूर देखें. सुनील ग्रोवर पाजी आपको भी प्यार, आपके साथ बहुत आनंद आया.'

कॉमेडियन ने शेयर की अपने नामकरण की बैकस्टोरी

कृष्णा ने इस एपिसोड के दौरान बताया कि उन्होंने अपना नाम अभिषेक से बदलकर कृष्णा अभिषेक क्यों रखा. उन्होंने अमिताभ से कहा, 'मेरे माता-पिता ने मेरा नाम आपके बेटे के नाम पर अभिषेक रखा था, क्योंकि वे उनके बहुत बड़े फैन थे, लेकिन जब मैंने फिल्मों में प्रवेश किया, तो मेरी पीआर टीम ने नाम में बदलाव का सुझाव दिया क्योंकि अभिषेक पहले ही एक स्टार बन चुके थे. एक कृष्ण भक्त होने के नाते मेरे पिताजी ने मेरा नाम बदलकर कृष्णा रख दिया.'