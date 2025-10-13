'केबीसी जूनियर' में बिग बी संग बच्चे ने की बदतमीजी तो भड़के फैंस, बोले- ये तो जया बच्चन का वर्जन है
अमिताभ बच्चन को कई सालों से केबीसी होस्ट करते हुए देखा जा रहा है. इस बार एक्टर जूनियर वर्जन को होस्ट कर रहे हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आई है जिसमें बिग बी से एक बच्चे ने बदतमीरी की है.
'कौन बनेगा करोड़पति' दर्शकों के पसंदीदा शो में से एक है. ये शो 17वें सीजन तक पहुंच चुका है और कई कंटेस्टेंट करोड़पति भी बन चुके हैं. दर्शक इस बार के सीजन को भी खूब पसंद कर रहे हैं. क्योंकि शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के अंदाज को खूब पसंद किया जा रहा है.
शो का लेटेस्ट एपिसोड इन दिनों सुर्खियों में छाया आ है. एक बच्चे की हरकत देख सोशल मीडिया पर लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं.दरअसल, 'केबीसी 17' के जूनियर स्पेशल एपिसोड में गुजरात के एक स्टूडेंट इशित हॉट सीट पर बैठे नजर आए.
बच्चे के हरकत की वीडियो वायरल
हॉट सीट पर पहुंच इशित काफी एक्साटेड दिखे. उनके एक्साइटमेंट को देख लोगों को लग रहा था कि ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट है.लेकिन, शो के शुरू होते ही बच्चे ने जो हरकत की वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.हॉट सीट पर बैठे इशित से जब बिग बी ने पूछा कि उन्हें हॉट सीट पर बैठ लग रहा है.
View this post on Instagram
इशित ने जवाब में कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं. गेम के नियम समझाने आप मत बैठ जाना, क्योंकि शो के रूल्स मुझे पहले से ही पता है. बिग बी इन बातों को सुनने के बाद बिना कुछ कहे हंस देते हैं.जब अमिताभ बच्चन सवाल का जवाब बताना चाहते हैं तो बच्चा उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोलने लगता है.
भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
हालांकि, बिग बी कई बार उसकी हरकत को नजरअंदाज करते दिखते हैं. लेकिन, अंत में बच्चे को उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है. ऐसे में वो 5वें सवाल पर ही आउट हो जाता है.बच्चे की हरकतों को देख सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज नजर आए. लोगों ने बच्चे के संस्कार को लेकर सवाल खड़े कर दिए.
T 5530 - कुछ कहने को है नहीं, बस स्तब्ध !!!— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 12, 2025
एक यूजर ने कहा कि पढ़ाओ लिखाओ लेकिन संस्कार भी जरूर दो.एक यूजर ने लिखा,' जया बच्चन का वर्जन.' वहीं , एक और यूजर ने लिखा,'अमिताभ बच्चन को यहां जया बच्चन से रिप्लेस कर देना चाहिए.इसी बीच अमिताभ बच्चन ने एक ट्विट शेयर किया है, जिसे देख लग रहा है कि उन्होंने बच्चे की हरकत पर रिएक्शन दिया है. अमिताभ बच्चन ने लिखा,'कुछ कहने को है नहीं, बस स्तब्ध.
